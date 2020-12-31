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墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠（終年48歲）去年3月6日在校內墮樓身亡的死因研訊，昨日踏入第三天，時任男課程主任庭上透露，事發前一星期，死者因漏發澳門交流活動通告而被時任校長羅婉儀召見，之後死者曾對他說「（校長）好似想趕我走」。另一名與林麗棠相熟的女教師憶述，當時死者亦曾「喊住嚟搵佢」，她在庭上抽泣道，「如果我當時關心阿棠多啲，可能佢就唔會走上絕路」，批評校方未有體諒及支援死者。

曾協助林麗棠舉辦澳門交流活動的時任署理課程主任吳銘暉憶述，他發現林漏發澳門交流活動的通告後，立即上報副校長鄭月嫦並作補救；其後鄭告訴他校長接見了死者，「話得佢好勁」，叫他都要有心理準備。去年3月4日正值學校教師日，他在學校遇見林，林跟他說「阿暉阿暉，今次好大件事呀，校長warn（警告）我好似想趕我走」。

課程主任：死者稱「校長似想趕我走」

不過副校長鄭月嫦在接受家屬代表律師盤問時稱，無印象聽過羅婉儀要求死者自動辭職，但記得羅在召見死者時曾對她說「呢個工作你做成咁，你係咪想唔做？」其後羅婉儀發問時反駁鄭稱「我冇講過呢句說話」。

常識科教師陳文貞亦憶述，事發前一星期，死者被羅婉儀召見後「喊住嚟搵佢（陳文貞）」。陳形容死者當時情緒崩潰，感到十分委屈，「佢話唔知要出正式通告，亦冇人話畀佢知要處理保險」。

死者稱擔心被解僱，陳便安慰她說，「傻瓜，你又冇犯大錯，校長炒唔到你㗎」，但死者仍擔心校長之後會為難她。陳表示當時因要當值未能與死者詳談，更在庭上抽泣道，「其實我都好內疚，如果我當時關心阿棠多啲，佢可能就唔會走上絕路」，旁聽的死者父親聞言後不禁落淚。

教師：死者工作多 同職級者只需負責兩項

陳文貞續稱，死者工作態度認真，平時會兩星期前預先準備教材及簡報，但近年行政工作多，使她無法兼顧備課；近年死者病情愈來愈差，不時向她透露工作量多、壓力大，時常失眠及胃口差。

陳批評，近年學校多了學位教師，理應可攤分工作量，但死者的工作量並無減少，除了擔當圖書館主任外，還負責打針、書簿車船津貼、帶領集誦隊、敬師活動、拍攝班級照，以及本身任教的中文科；相反，有些同職級的老師只需負責兩項工作，她直指「學校知佢有病都冇體諒過佢嘅承受能力」，沒有對死者提供任何支援。

聆訊下周一續，將傳召其他教師作供。

【案件編號：CCDI-206/19】

相關字詞﹕死因研訊 林麗棠 教師墮樓 東華三院李東海小學

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