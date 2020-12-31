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港聞二

稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」

【明報專訊】楊穎宇近日多次受訪，談起DQ試題後要親自把考生答案塗白一事，每每激動落淚，但說到試題風波中最傷心不忿的事，卻是「失去了與人的信任」。楊沒料過親自栽培多年、身兼好友的擬題員最終「出賣」他，認為對方應為其「不道德的行為」問責。

文憑試歷史科開考當天，涉事題目被左媒、建制派、教育局猛烈抨擊，而主責的擬題員事後卻於事件報告狠批該試題。楊猶記得去年與擬題員聚餐，對方曾言「我份人最好就是不出賣朋友」。楊如今回想，只覺諷刺。他說，擬題員自今年3月起開始有「異樣」，當他照常交代考評工作，對方卻諸多推搪，「好多阻力，以前未試過」。

稱同事被召見質問「你有無道德」

教育局事後成立專責小組調查事件，並召見考評局職員。楊從小組得知擬題員把一切歸咎於他身上，指控他主導整個擬題過程。他又說，各同事被召見時被多番質問「你有無道德？出這樣的賣國題目」，感到侮辱，出房門時也「面燶燶」，唯獨該擬題員出來時卻「笑笑口」。

被問及該擬題員是否須被問責，楊至今認為涉事題目是好問題，「就算幾多小動作，擬題員題目是set得好，要給回credit（表揚）」，而該被追究的是擬題員「不道德的行為」，「題目由他手出，由他endorsed（認可），他篡改自己的東西之餘，還因政治任務做無理指控，煽風點火」。

試題風波捲走其熱愛的考評工作，並斬斷其再投身教育界的路，問起日後去向，楊說前路依然茫茫，會否離開這片傷心之地移民海外仍是未知之數，「一切的可能都會考慮」。

相關字詞﹕DSE試題 歷史科 考評局 楊穎宇

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