稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線

明報記者 蕭愷情

楊穎宇說有人告知，早於2017、2018年間他已被當局「開了file」，而他多年前一個「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」的facebook帖文，亦於歷史科考試前夕被左媒翻出來，成為話柄「批鬥」。楊笑言「極權的政府往往十分討厭冷嘲熱諷，中央心目中我一定是乞人憎」，但他認為，因此顛覆了整個考評局體制，「代價實在太大，粉碎了考評局自1977年以來的基業」。

他批評政治、教育制度已被整治多年，但連考試制度也被從上而下粗暴干預，「搞考試，即搞緊下一代」。他說，對中央而言，整治考試制度或是「好事」，惟家長卻會「用腳投票」，移民海外，「某程度上是去年社會運動的延續，整頓考試制度，等於延續人們對制度的恐懼」。

稱左媒篡改題目

局方對「假新聞」無動於中

楊形容今次事件「西環先行動，左媒、中環接波譴責，考評局委員會直接操刀」。他說涉事題目問及學生是否同意「日本對中國是利多於弊」，中立且不涉任何情緒，惟左派媒體卻直接篡改題目成為「日本侵華對中國利多於弊」，造成社會很大情緒波動，「從一開始就不是以事實說出來，而是篡改題目形式宣傳事件，已經是propaganda」。

他說，社會大眾接受了信息，於是有人為取消試題「搖旗吶喊」，甚至他去看醫生，醫生都怪責他「有無搞錯啊，考評局問日本侵華的題目很有問題」。他認為當時的「假新聞」不但影響一般市民、左派忠實擁躉，更連專業人士也影響了。

稱秘書處「衰好人」 無力反抗變幫兇

「考評局是今次的輸家，輸得好慘。」楊穎宇批評考評局面對「假新聞」完全無動於中，未有好好澄清。他形容秘書處基本都是好人，「就是衰在好人，無力反抗，結果全部做了幫兇，開了大門給教育局」。

他認為今次事件將無可避免地造成寒蟬效應，「今年的紅線已set得這樣低，中日關係都紅線，有什麼不可以是紅線？」

考評局：條例訂明曾受僱亦須保密

考評局昨日發聲明反駁楊穎宇近期受訪的言論，稱根據《香港考試及評核局條例》，所有受僱或曾經受僱的人，必須把在履行職務時所獲悉的事宜保密，若有人發表不符事實的報道和言論，該局必嚴肅跟進。