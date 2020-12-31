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棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發

【明報專訊】經理級夫婦為了移民英國，不惜放棄每月合共逾10萬元的高薪厚職，丈夫轉型學水電，妻子改行學美甲，準備到英國後以勞力賺錢維持生計。「我們已大約預測在英國的薪金可能每月僅有1萬元，而且物質生活可能也不盡理想。沒辦法，為了孩子我們必須犧牲，如果沒小孩，一定不會移民！」

面對新環境如何謀生，每人都有不同盤算。40歲的Kathy本是酒店餐飲銷售經理，自年中籌劃移民英國後，便於7月開始報讀美甲課程，經過一番努力，早前已考獲證書，由於證書獲英國政府承認，她稍後抵達當地就能執業。她透露，這課程學費1.3萬元，其中1萬元獲政府持續進修基金資助。

打算4月移居 若不適應會回流

至於Kathy的46歲丈夫則擁有工程專業資格，在港從事工程項目經理。一家計劃移民後，丈夫11月開始報讀電氣佈線工證書課程，學費1.25萬元，冀多一技傍身，日後在英國或從事水電工作。不過，Kathy說丈夫在港考取的證書不獲英國承認，所以到英國後需再考，她解釋丈夫希望在以粵語學習的課堂上先掌握課程內容，有了基礎後到英國再以英文學習，會更得心應手。

Kathy夫婦育有3名5歲至12歲的孩子，一家打算帶100萬港元於4月移居英國沃靈頓。她說現時只帶去部分資金，到時若不適應當地生活或氣候，會回流返港，「我們不會把所有錢都帶去英國，也不會賣樓過去，即使住在英國也暫時沒買樓計劃。我和丈夫商量過，只會給兩年時間，如果到時真的在英國過得不好，不會勉強留下」。

如求職遇困難 丈夫或留港工作

在籌劃移民的過程中，夫婦倆有過很多掙扎；想走，必然是看見BNO大門打開，孩子能有更好的學習環境。目前初步計劃到英國後搵屋和學校，了解環境和會嘗試找工作。如果求職遇到困難，會讓丈夫回港繼續工作4至6個月，掙多一點錢後再回英國，又或考慮Kathy和孩子過「太空人」生活，丈夫則留港工作。

Kathy的弟弟今年9月已偕家人移民到英國薩里郡，「走得非常快， 6月決定，9月就走了！」Kathy則是透過facebook和WhatsApp群組認識移民英國的港人，再透過網上資訊決定移民沃靈頓。去英國的機票已買，Airbnb和車也租了兩星期，萬事俱備，只等BNO簽證正式接受申請。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕沃靈頓 美甲課程 水電課程 BNO移民 BNO覓何路

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