須持英版平安卡 考取約花4星期

阿均表示，只要入地盤工作，不論是工人、監工或管理層都要持卡，一般地盤工人作為勞工（Labourer），需持有「綠卡」。要申請「綠卡」，須符合基本職業安全資格，阿均以自己經驗為例，他先報讀一個當地建造業培訓委員會（CITB）的職安健網上課程，並通過測試。其後須在CITB報考「健康、安全與環境測試」（Health, Safety and Environment Test），通過後才可在網上申請「綠卡」，他前後約花了三四星期，課程、考試費及牌照申請費，合計需156英鎊。

另一種「藍卡」屬熟練工人（Skilled worker）的認證牌照，申領者需符合國家職業證書（NVQ）第二級的資歷，可透過報讀專業課程及通過實地地盤考核獲取有關資格。阿均說，搜尋過的紮鐵工招聘廣告，大都建議有「藍卡」，惟並沒有硬性規定，一般有「綠卡」也可工作，而持有「藍卡」或「綠卡」，薪酬上沒有太大分別。

紮鐵用具有別 港用「勾仔」英用鉗

阿均又說，在英國紮鐵用的工具與香港也有分別。他在香港紮鐵時會用「鈎仔」，但英國則用鉗（nips），初來英國的地盤工作時也需時適應，而託外父從香港寄來的「鈎仔」，就無用武之地了。

（BNO。覓何路 系列）