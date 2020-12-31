港聞

港聞二

對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家

【明報專訊】新冠疫情肆虐下，英國迎來被喻為當地近300年來最嚴重經濟衰退，或影響移居英國的港人就業之路。面對「搵食艱難」，有港人放下身段，學習一技傍身冀闖出坦途。大學畢業的阿均，原本有機會接手外父在港的紮鐵家族生意，但他決定「落手落腳」在英國當紮鐵工，月前抵埗不久便覓得地盤工作，他希望長遠能以此工作養妻活兒。Kathy與丈夫是一對經理級夫婦，在港月入逾10萬元，但為鋪路移民英國，夫婦分別修讀水電及美甲課程，期望數月後抵達英國能謀得職位。

特約記者 陳家俊（倫敦）

記者 彭靜怡（香港）

【系列七之四】

80後阿均在大學修讀工商管理，畢業後從事保險業約6年。不過，當他與太太生下兩名兒子後，覺得做保險收入不足養家，由於外父一直從事紮鐵生意，阿均有感紮鐵工作薪酬可觀，決定入行一試，「當時政府招攬年輕人修讀建造業議會課程入行，人工搶得很高，日薪可達2000多元」。阿均在家族公司邊學邊做，除在地盤落手落腳紮鐵，亦學習抄圖、管理的工作，準備長遠成為公司「接班人」。

然而，過去逾年香港社會動盪，整個城市醞釀着低氣壓，令阿均也感覺喘不過氣，他說：「2019年的（反修例）運動，其實見到很多不合理的事情發生，對政府失望，甚至絕望，都會想盡方法離開。」直到英國政府去年7月公布BNO簽證移民英國計劃，阿均即坐言起行，8月底與妻兒以LOTR （Leave Outside The Rules）入境英國。

為孩子決意移英 嘆港人在港發展機會少

原有機會接手家族生意，又計劃在港置業，阿均說出發前也掙扎過，但想到孩子將來生活，在家人支持下最終決意移英，「我在香港做紮鐵，供樓供養孩子，但他們都未必有很好的將來，而且大陸的影響力逐漸增加，香港人在港發展機會會減少。看到前路的終點會是這樣，路上可能更崎嶇，既然要捱，何不去到一個更有將來的地方呢？」

移居英國前，阿均在網上做足資料蒐集，發現當地建造業對紮鐵工人需求大，於是他抵埗後應徵紮鐵工，並已先後在3個地盤工作。他現時在倫敦市郊一個大型建築項目地盤紮鐵，時薪20英鎊（約211港元），一星期可掙約1000英鎊，除稅後也有800英鎊（約8400港元），「在疫情下找到工作，而且收入可觀夠養家，所以沒想過從事其他行業」。

阿均說，在英國從事紮鐵較香港輕鬆，「在香港，紮鐵工是全能、較為專業，因為由開料、屈鐵到落手紮鐵都一手包辦；至於英國較為先進，組件一般在工廠已用機器做好，我們埋位只需落手紮」。另一方面，他認為香港天氣炎熱，常要在高溫下工作，在英國沒那麼辛苦，「英國相對沒那麼多高樓大廈，一般工程設計上，愈高的樓宇，底層的鐵會愈粗，在香港的鐵會較重、閒閒地都用Y32、Y40（鋼筋類型），但英國我見過最粗都是Y25」。

本地人少做藍領工 同工客氣無歧視

把紮鐵的專門技能從香港帶到英國，阿均形容自己突圍而出，「很多朋友正考慮移民英國，煩惱不知可從事什麼工作，擔心求職困難。英國人一般較少從事藍領工作，即使在地盤工作的英國人都是管理層，真正落手落腳紮鐵，很多都是羅馬尼亞人或非裔人士，其實較少競爭」。他說同工都很客氣，沒有歧視等問題，亦不覺移民英國做紮鐵低人一等，故未來仍會朝這方面發展，最重要是一家人移英後生活安穩。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕反修例運動 紮鐵工人 BNO移民 BNO覓何路

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