港聞

港聞二

穿越成追憶

【明報專訊】油麻地停車場最後一天

油麻地停車場穿越50年時光，始終逃不過城市發展，明日停用，明年清拆。大廈1970年落成，穿廈而出的加士居道天橋則於1977年建成。天橋最初繞廈而過，與停車場「相安無事」，後來停車場南面擴建，工人如砌積木般在橋上方加建樓層，令大廈2至5樓「穿窿」。自此橋上汽車川流，每日駛入大廈，又從大廈駛出。屬現代主義建築的油麻地停車場講求效能實用，背後反映舊時香港最普及的價值。

車橋貫穿建築形成世上少有的奇特格局：不為標奇立異，全因寸金尺土，為用盡地方而靈活結合。大廈本身是多用途建築，底層為圖書館，頂層曾為政府部門辦公室。外觀如方盒子般的老廈，不經不覺已服務油麻地街坊50年。

路政署早前公布，為配合中九龍幹線工程，明起（1月1日）全面停用油麻地上海街停車場。中九龍幹線工程未來連接西九油麻地交匯處、東九啟德發展區和九龍灣道路網，貫穿中九龍，工程預計2025年完成。今年11月起停車場已陸續停用，計劃明年清拆。大橋穿過停車場的奇觀維持約半世紀終要落幕。

停車場歷史告終，連日不少市民緬懷留影。區內少了一個大型停車場，運輸署說，駕駛者可用運輸署應用程式「香港出行易」，查詢區內停車場、泊位資訊。

文、圖：賴俊傑

相關字詞﹕中九龍幹線 油麻地停車場

上 / 下一篇新聞

增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜
增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查
百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
須持英版平安卡 考取約花4星期
須持英版平安卡 考取約花4星期
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家