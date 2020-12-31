油麻地停車場穿越50年時光，始終逃不過城市發展，明日停用，明年清拆。大廈1970年落成，穿廈而出的加士居道天橋則於1977年建成。天橋最初繞廈而過，與停車場「相安無事」，後來停車場南面擴建，工人如砌積木般在橋上方加建樓層，令大廈2至5樓「穿窿」。自此橋上汽車川流，每日駛入大廈，又從大廈駛出。屬現代主義建築的油麻地停車場講求效能實用，背後反映舊時香港最普及的價值。

車橋貫穿建築形成世上少有的奇特格局：不為標奇立異，全因寸金尺土，為用盡地方而靈活結合。大廈本身是多用途建築，底層為圖書館，頂層曾為政府部門辦公室。外觀如方盒子般的老廈，不經不覺已服務油麻地街坊50年。

路政署早前公布，為配合中九龍幹線工程，明起（1月1日）全面停用油麻地上海街停車場。中九龍幹線工程未來連接西九油麻地交匯處、東九啟德發展區和九龍灣道路網，貫穿中九龍，工程預計2025年完成。今年11月起停車場已陸續停用，計劃明年清拆。大橋穿過停車場的奇觀維持約半世紀終要落幕。

停車場歷史告終，連日不少市民緬懷留影。區內少了一個大型停車場，運輸署說，駕駛者可用運輸署應用程式「香港出行易」，查詢區內停車場、泊位資訊。

文、圖：賴俊傑