男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月

被告李卓軒（28歲），報稱警察，兩控罪指他於去年10月14日，在香港太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza偷竊一張由渣打銀行（香港）發行、屬於姓黃事主的信用卡。此外，被告另於同日銅鑼灣希慎廣場地下Apple Store，以欺騙手段使用該信用卡，不誠實地取得及意圖永久地剝奪該Apple Store價值24,998元的財產。

張官判刑時表示，被告在被捕後和在庭上都坦白認罪，相信他真心後悔，因一時貪心和經濟問題而犯罪。張官稱，現時信用卡非常容易使用，小額交易毋須卡主簽名，如不判具阻嚇的刑罰，會給公眾錯誤信息，誤以為本案是小事，加上兩部iPhone 11涉款大，被告購買後亦即時轉售圖利，故須考慮監禁刑罰。

【案件編號：ESCC2438/20】