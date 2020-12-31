女子電騙入戲 被捕仍信特務身分

12宗騙案涉款114萬

被捕的47歲姓巫女子，報稱任職美容行業，無案底。警方於其單位搜出犯案時所穿衣物、電話及7張他人提款卡。案中12名事主，年齡介乎19至80歲，合共被騙約114萬元，最大宗單一損失為57萬元。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方4月接到事主報案，指收到自稱內地執法人員電話，指事主涉及內地嚴重罪行，需交出銀行戶口資料以示清白。其後一名「女特務」登門，取去其銀行提款卡及密碼，並於3日後歸還。事主其後發現戶口內約10.9萬元被轉走，懷疑受騙，遂報警求助。警方於10至11月再接到同類報案，相信案件涉及同一詐騙集團，經情報分析鎖定疑犯身分，前日於屯門展開拘捕行動。

莫子威續稱，派出「特務」上門手法較簡單直接，有別過往出示偽冒委任證或拘捕令的做法。過往有被捕人亦自稱為電騙事主，但被捕「女特務」則未曾報稱被騙。警方初步調查相信，她同為電騙受害者，疑因「中毒太深」，至被捕時仍認為自己是特務。他提醒市民，政府部門不會聘請特務做任何事情，甚或上門取走提款卡。

莫又說，31歲以下、61歲以上市民為電騙最大受害者，他們多在與家人、朋友商量後始知被騙。莫提醒，假冒官員騙案較多，加上年近歲晚，市民應加強提防，遇電騙便應即時掛線，亦可向反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。