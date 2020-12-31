克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否

本報翻查2006/07年水務署年報發現，位於山頂克頓道的配水庫亦是以古羅馬式建築風格建造。年報稱，該配水庫建於1908年，水務署曾為其作磚內襯全面影像檔案，但未提及有何用途。政府2007年向立法會提交文件，稱因克頓道配水庫老化，保養日漸困難，為確保能穩定供水，建議重建配水庫，但未有交代原有配水庫去向。

文件又顯示，山頂原有多個配水庫，包括山頂道食水配水庫、山頂食水配水庫、干德道食水配水庫、克頓道食水配水庫、旭龢道食水配水庫，至於當中有多少屬戰前建成，水務署未有提供資料。

4個戰前建成的配水庫之中，以位於馬己仙峽道的雅賓利配水庫歷史最悠久，現已「退役」，政府檔案顯示其於1888年建成，連接港島半山至黃泥涌峽的寶雲道，由1966年起出租予團體作體育場地。至於油麻地食水配水庫鄰近京士柏公園，亦採用拱門設計。

本報昨向水務署查詢包括克頓道配水庫在內的戰前配水庫的最新情况，以及是否已清拆等，至截稿前未獲回覆。