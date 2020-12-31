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古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題

【明報專訊】深水埗主教山配水庫事件本周一（28日）曝光後，古蹟辦與水務署被質疑溝通不足，本報記者周一分別向兩個部門查詢，惟兩部門當晚一併簡短回覆，指水務署已暫停重整工程，並已聯絡古蹟辦，無交代古蹟辦在事件上如何把關。有保育團體認為，古蹟辦過往在保育古蹟上多次「漏招」，今次事件反映部門文化出問題，涉及專業失誤，導致百年配水庫損壞，要用公帑修復，促政府向公眾交代會否問責，以免同類事件再發生。

「活現香港」創辦人陳智遠表示，古蹟辦昔日隸屬民政事務局，近年隸屬發展局，今次事件問題不在於監管及工務項目部門同屬發展局，而是部門文化及管理層出現問題。他說古蹟辦作為保育古蹟最重要部門，在對待古蹟需作專業及準確判斷，「即使水務署提交資料，古蹟辦都不應照單全收」。

他認為，今次古蹟辦向水務署「開綠燈」批准工程，導致百年古蹟損壞，古蹟辦責無旁貸，「已是很大的專業失誤，一個古蹟因此被破壞，之後需公帑再作修復」，指政府除要完善古蹟的檢視制度外，亦需向公眾交代事件來龍去脈及向有關人員問責，以避免事件重演。

長春社公共事務經理吳希文認為，事件反映現行1444幢歷史建築以外的文物古蹟未獲重視。倘1444幢以外的古蹟文物周邊展開工程，他促政府事前需同時作文物影響評估。

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