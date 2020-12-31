港聞

港聞二

百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查

【明報專訊】深水埗主教山配水庫清拆重建工程被叫停，政府承認部門溝通與敏感度不足，但未有交代事件始末。現行文物保育機制遭質疑是否有漏洞，以致出現政府所指的「掛萬漏一」情况。有學者指出，現時工務部門做工程時，規定凡涉歷史文物建築的所有新工程項目，必須作文物影響評估，但過去全港調查未有上榜的建築則不在此限，換言之現行機制有不足之處，加上古諮會角色被動，依賴民間倡議評級，促政府定期為全港具潛在文物價值的建築物做普查。

明報記者 馬耀森

古蹟辦未指示做文物影響評估

文物保育專員蔣志豪前日到主教山配水庫視察後表示，水務署2017年曾就清拆配水庫工程諮詢古蹟辦，當時理解其為水缸，故未有跟進，惟他未有進一步披露細節。據本報了解，水務署3年前曾向古蹟辦提交工程的相關資料，包括配水庫的圖則，惟古蹟辦未有指示水務署做文物影響評估。

根據政府的文物保育網站，規定凡涉及歷史文物建築的所有新基本工程項目必須做文物影響評估，而為落實以上措施，政府發出技術通告，規定所有獲立法會工務小組通過的工務工程，相關部門須檢視工地範圍內是否有歷史文物建築，包括法定古蹟、歷史建築及考古遺址等，然後由古蹟辦決定是否做詳細的文物影響評估（HIA）。本報昨向多個工務部門查詢在推展工程時所做的文物影響評估程序，至截稿前未獲回覆。

施工護文物通告 只涵已上榜建築

港大建築保育學部主任李浩然指出，該技術通告僅涵蓋「已上榜」的歷史文物建築，但香港還有很多具保育價值的建築未被發掘，部門即使按機制處理，仍有可能「遺漏」，認為現行機制有不足之處。古蹟辦以往曾做兩次普查，並揀選1444幢歷史建築項目作評級。

李浩然又說，政府2002至2004年挑選了該1444幢建築評級，之後無再做同類普查，多年來全靠民間向古諮會倡議，為「滄海遺珠」評級（見表）；他指古諮會角色較被動，「應該可以更主動」，認為政府應檢討古諮會角色，以及仿效外國定期做全港普查，「有些建築，例如深水埗嘉頓公司所在的大廈，20年前無人會認為有保育價值，但近年情况不同，結果被評為二級歷史建築」。

1444幢曾評級 362由民間倡議

翻查古諮會資料，該1444幢建築以外，由民間提出評級的建築有362幢，包括被評為一級歷史建築的北角皇都戲院。

古諮會前委員、新加坡國立大學設計與環境學院建築系主任何培斌表示，水務署擁有所有本港水務設施的資料，加上古蹟辦過去亦曾就水務設施作評級，質疑水務署與古蹟辦開會時「有無講過這些（主教山食水配水庫）資料」；而古蹟辦在聽取水務署匯報後，亦未有進一步跟進，例如索取更多配水庫的資料或現場圖片，認為事涉人為疏忽，「兩邊都有疏忽，要各打五十大板」。

何培斌說，古蹟辦以往揀選1444幢歷史建築項目作評級，當時是以1950年劃界，但他認為有關評審準則已落後，今次事件反映有部分戰前建築未有列入名單內，「可能由於主教山配水庫建於山頭地底，70年代起已停用，普查期間沒有人留意到」；而且不少在1950、60年代建成的戰後建築同樣具歷史及社會意義，例如嘉頓中心，但現時並沒有固定機制作評審或保育，導致1950年後落成的建築易被忽略。

上 / 下一篇新聞

增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜
增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
穿越成追憶
穿越成追憶
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
須持英版平安卡 考取約花4星期
須持英版平安卡 考取約花4星期
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家