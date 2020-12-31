百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查

明報記者 馬耀森

古蹟辦未指示做文物影響評估

文物保育專員蔣志豪前日到主教山配水庫視察後表示，水務署2017年曾就清拆配水庫工程諮詢古蹟辦，當時理解其為水缸，故未有跟進，惟他未有進一步披露細節。據本報了解，水務署3年前曾向古蹟辦提交工程的相關資料，包括配水庫的圖則，惟古蹟辦未有指示水務署做文物影響評估。

根據政府的文物保育網站，規定凡涉及歷史文物建築的所有新基本工程項目必須做文物影響評估，而為落實以上措施，政府發出技術通告，規定所有獲立法會工務小組通過的工務工程，相關部門須檢視工地範圍內是否有歷史文物建築，包括法定古蹟、歷史建築及考古遺址等，然後由古蹟辦決定是否做詳細的文物影響評估（HIA）。本報昨向多個工務部門查詢在推展工程時所做的文物影響評估程序，至截稿前未獲回覆。

施工護文物通告 只涵已上榜建築

港大建築保育學部主任李浩然指出，該技術通告僅涵蓋「已上榜」的歷史文物建築，但香港還有很多具保育價值的建築未被發掘，部門即使按機制處理，仍有可能「遺漏」，認為現行機制有不足之處。古蹟辦以往曾做兩次普查，並揀選1444幢歷史建築項目作評級。

李浩然又說，政府2002至2004年挑選了該1444幢建築評級，之後無再做同類普查，多年來全靠民間向古諮會倡議，為「滄海遺珠」評級（見表）；他指古諮會角色較被動，「應該可以更主動」，認為政府應檢討古諮會角色，以及仿效外國定期做全港普查，「有些建築，例如深水埗嘉頓公司所在的大廈，20年前無人會認為有保育價值，但近年情况不同，結果被評為二級歷史建築」。

1444幢曾評級 362由民間倡議

翻查古諮會資料，該1444幢建築以外，由民間提出評級的建築有362幢，包括被評為一級歷史建築的北角皇都戲院。

古諮會前委員、新加坡國立大學設計與環境學院建築系主任何培斌表示，水務署擁有所有本港水務設施的資料，加上古蹟辦過去亦曾就水務設施作評級，質疑水務署與古蹟辦開會時「有無講過這些（主教山食水配水庫）資料」；而古蹟辦在聽取水務署匯報後，亦未有進一步跟進，例如索取更多配水庫的資料或現場圖片，認為事涉人為疏忽，「兩邊都有疏忽，要各打五十大板」。

何培斌說，古蹟辦以往揀選1444幢歷史建築項目作評級，當時是以1950年劃界，但他認為有關評審準則已落後，今次事件反映有部分戰前建築未有列入名單內，「可能由於主教山配水庫建於山頭地底，70年代起已停用，普查期間沒有人留意到」；而且不少在1950、60年代建成的戰後建築同樣具歷史及社會意義，例如嘉頓中心，但現時並沒有固定機制作評審或保育，導致1950年後落成的建築易被忽略。