母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸

女事主家庭主婦 育3年幼子女

據了解，涉事家庭姓蘇，一家五口同住，男戶主及43歲妻子育有2子1女，分別為7歲長子、6歲次子及5歲幼女，家中印傭約於3個月前離職。女事主為家庭主婦，近月全力照顧子女，男戶主則經營貿易公司。事主沒有情緒病或精神病紀錄，家庭亦無家暴紀錄，亦非社工或社署跟進個案。

灣仔警區助理指揮官（刑事）何兆東署理警司表示，43歲母親昨早10時許於石水渠街1號其發大廈寓所，因教導長子功課情緒突然失控，大叫要殺死兒子，其後推長子落牀以絨頸巾掩蓋其面部，約30秒後長子掙脫，母親再用絨頸巾纏繞他頸部2至3圈，長子掙扎約一至兩分鐘後逃脫。

母腦幹死亡 7歲子無大礙

母親其後用同一條頸巾於客廳自殺不遂，再回房間反鎖房門，子女其後致電男戶主。他約於半小時後趕回寓所，打開反鎖房門後，發現妻子利用一條約2米長尼龍繩綁在碌架牀上格吊頸，當時她已陷昏迷、呼吸停止並失禁，男戶主即時將她解下急救，並報警求助。女事主由救護車送院搶救，並留醫律敦治醫院深切治療部，初步診斷腦幹死亡。7歲長子頸部有紅腫，檢查後傷勢並無大礙。事發時另外兩子女均在家，沒有受傷。何兆東續稱，初步調查發現涉事家庭因疫情而面臨經濟困境。

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