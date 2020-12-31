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【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年

【明報專訊】港大愛滋病研究所所長陳志偉與團隊從本港新冠病人的病况發現，患者感染一周就出現不常見的急性免疫系統損傷，過往愛滋病人感染很多年後才會出現類似損傷，形容結果令人驚訝。部分病人身上T細胞反應弱，或是重症成因之一。雖然抗體被認為是對抗病毒的重要工具，但很多新冠患者縱然產生大量抗體仍病情嚴重，團隊估計身體過早和過快出現抗體或與變重症有關，冀進一步研究兩者關係。

人體T細胞能清除受病毒感染的細胞，又能幫助產生抗體，是免疫系統中另一重要元素。陳志偉指出，一般在感染新冠病毒首周，輕症患者已出現T細胞免疫反應，但重症者大多難有強的T細胞反應，第四波疫情發現多名小於60歲的重症患者同樣有這問題，估計與病毒誘導了免疫抑制有關，令年輕患者同變重症。

部分新冠康復者 免疫系統未回正常

愛滋病又名後天免疫力缺乏綜合症，陳志偉說，新冠病人感染首周的急症期中出現急性免疫損傷，包括體內許多的免疫細胞大量減少、T細胞功能不良，這情况不常見，過往在愛滋病人感染很多年後才發現相類的免疫系統損傷，「它（新冠）這個急性期，1星期就抑制成這個樣子，很驚訝。」陳的團隊發現，新冠康復者免疫系統能慢慢恢復，但部分人未有恢復到正常人水平。

抗體過早過快出現 或致重症

他續稱，很多新冠重症病人到抗體產生的第10至14天突然病重，很多新冠重症病人產生的病毒濃度較輕症者高很多，說「大家擔心抗體會否起了副作用」。他又表示，有初步研究指抗體產生過早和過快，可能使病情變得非常嚴重，團隊正申請資助，冀建立動物模型，進一步研究抗體與重症的關聯。

（疫情第四波「疫下一年」）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 疫下一年 港大醫學院

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