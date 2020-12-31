【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠

【明報專訊】港大愛滋病研究所所長陳志偉的團隊利用研發的愛滋病核酸疫苗技術平台，研發出對抗新冠病毒的「PD1核酸疫苗」，有關疫苗能誘導T細胞反應，在倉鼠實驗上證實有效抑制新冠病毒於肺部生長。
港大微生物學系教授、愛滋病研究所所長陳志偉的團隊所研究的愛滋病核酸疫苗，於2013年取得突破，發現結合病毒的抗原與抑制性免疫調節分子PD1，誘導T細胞反應對抗病毒。團隊今年初利用上述愛滋病核酸疫苗技術平台，加入新冠病毒元素製成「PD1核酸疫苗」，誘導T細胞反應以對抗新冠病毒。
倘誘導強T細胞反應 料助減重症
陳志偉解釋，免疫系統中抗體與T細胞是針對病毒的兩個重要元素，抗體能抓住病毒免入侵細胞；T細胞除了可幫忙產生抗體，亦能在抗體未及發揮作用、病毒已感染細胞後，抓出被感染的細胞，兩者結合就能一起清除病毒。
陳志偉稱，在感染新冠病毒的過程中，人體的T細胞大量損傷，疫苗若能誘導強的T細胞反應，相信能助減少重症發生。團隊在老鼠身上實驗發現，注射上述PD1疫苗後幾個月，仍能檢測出T細胞免疫反應；在倉鼠實驗上亦證實，疫苗有效抑制新冠病毒於肺部生長。陳認為，此疫苗有望助人體產生較長時間的保護作用。
陳志偉：疫苗能存放兩年 非常穩定
疫苗儲存方面，陳表示，新冠「PD1核酸疫苗」建基於的愛滋病核酸疫苗，能在攝氏2至8度存放兩年均無問題，是非常穩定的疫苗。