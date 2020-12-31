【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠

港大微生物學系教授、愛滋病研究所所長陳志偉的團隊所研究的愛滋病核酸疫苗，於2013年取得突破，發現結合病毒的抗原與抑制性免疫調節分子PD1，誘導T細胞反應對抗病毒。團隊今年初利用上述愛滋病核酸疫苗技術平台，加入新冠病毒元素製成「PD1核酸疫苗」，誘導T細胞反應以對抗新冠病毒。

倘誘導強T細胞反應 料助減重症

陳志偉解釋，免疫系統中抗體與T細胞是針對病毒的兩個重要元素，抗體能抓住病毒免入侵細胞；T細胞除了可幫忙產生抗體，亦能在抗體未及發揮作用、病毒已感染細胞後，抓出被感染的細胞，兩者結合就能一起清除病毒。

陳志偉稱，在感染新冠病毒的過程中，人體的T細胞大量損傷，疫苗若能誘導強的T細胞反應，相信能助減少重症發生。團隊在老鼠身上實驗發現，注射上述PD1疫苗後幾個月，仍能檢測出T細胞免疫反應；在倉鼠實驗上亦證實，疫苗有效抑制新冠病毒於肺部生長。陳認為，此疫苗有望助人體產生較長時間的保護作用。

陳志偉：疫苗能存放兩年 非常穩定

疫苗儲存方面，陳表示，新冠「PD1核酸疫苗」建基於的愛滋病核酸疫苗，能在攝氏2至8度存放兩年均無問題，是非常穩定的疫苗。

（疫情第四波「疫下一年」）