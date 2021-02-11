【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批

15年前港府擬設疫苗廠 至今沒下文

本港過去20年受過SARS、禽流感、豬流感等疫症侵擾，港府2005年已留意到國際大藥廠和疫苗公司主要在歐美設廠，全球爆疫時未必能分配疫苗到亞洲，當年報道稱投資推廣署和衛生署已接觸多間疫苗廠了解在港設廠意向，又派員到歐美藥廠「取經」，更有指政府一度計劃就在港設疫苗公司邀請市場提交發展意向書。

2015年流感爆發，港大專家袁國勇及其他大學學者曾再提出本港應考慮設製造流感疫苗基地。不過，至今年爆發全球流行的新型冠狀病毒，本港仍沒疫苗廠，港府需向外洽購疫苗。

內地廠索訂金 靠深圳市資助

疫苗是控疫關鍵，新型冠狀病毒的基因排序在今年1月11日面世後，各地專家隨即展開疫苗競賽，陳志偉的團隊是其中一分子。他們於今年2月研發出對抗新冠病毒的「PD1核酸疫苗」。團隊先聯絡一間在長春的內地廠製疫苗，但該廠技術能力未能製作核酸疫苗，耗費近半年轉投廣東白雲山製藥的子公司拜迪，但對方要求團隊預付一半疫苗生產費，陳嘆「我們哪有錢？政府一分錢都無給」。團隊再透過港大深圳醫院向深圳市政府申請資助，獲800萬資金才可開始生產，當時已是9月。

疫苗廠花了兩個月，於11月生產，但運送來港卻困難重重，陳說：「安排疫苗來港頗複雜，國家管控很嚴，需特殊審批過程，要經海關、衛生、管理的各個部門，不簡單。」陳志偉於本月初預期疫苗能於本月抵港，1月做第一期臨牀研究，但至前日疫苗仍未到港，臨牀研究暫未有期。

陳志偉慨嘆花在覓廠浪費了7個月，「你可想像，如果2月份香港有（疫苗）廠，4月份做好（疫苗），5月就可以開始臨牀試驗。現在臨牀試驗就做得差不多。如果有廠，我們肯定不會比任何人慢。沒辦法。」

港府擬購的3種新冠疫苗均不屬香港研究，有一種在內地生產，坊間有聲音關注內地製疫苗的品質。陳志偉道：「就是這個問題，我們為什麼要在香港建立疫苗生產基地？為了在質量上達到國際水平，香港製造是個很好的品牌。」

團隊：倘政府設廠建香港品牌

可自給自足外銷內地

陳志偉認為香港需建立製造疫苗的能力，據他所知，香港大學正與一間香港公司洽商，有望利用一舊工業廠房改造成本地疫苗廠。陳認為，一開始要有數以億元計投入，但疫苗廠其後一定能自給自足，日後並能應對新發和已知傳染病，把每年政府在疫苗上開銷最大的兩三種疫苗改為在港生產，供應本地甚至內地所需。

「政府每年採購疫苗花多少錢？幾多億？我們有全世界最好的流感（研究）團隊和疫苗，但無生產能力。你看我們能替政府省多少錢？例如現在讓它拿5億出來，是九牛一毛，香港生產的流感疫苗拿到內地也肯定是大受歡迎。內地廠做HPV疫苗，每年利潤是上百億。建好後也解決年輕科技人員的就業問題。疫苗廠一定成功。」陳志偉說。

食衛局：批出3000萬助大學研疫苗

創科局：科技園正磋商設廠

食衛局回覆稱，本港現沒疫苗製造商，政府一直歡迎他們在港研發及生產疫苗，並會在藥物註冊和牌照審批上提供適當支援。此外，自今年4月已批出共2950萬元，支持兩所大學開展4個研發新冠疫苗項目。創新及科技局則表示，有機構正與香港科技園公司討論，工業邨是否有合適地點設疫苗生產設施，生產疫苗有特別規格及技術要求，仍在討論。

明報記者 朱韻斐

（疫情第四波「疫下一年」）