曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確

返安老院後發燒 先陰後陽

佛教醫院A5N一名95歲男病人12月23日初步確診，兩日後確診並離世。醫管局總行政經理何婉霞稱同病房83歲男病人昨初確，他12月2日至23日留醫，但因與95歲病人病格不同，列其他接觸者，沒送檢疫，須醫學監察。他12月23日出院，返回黃大仙聖公會福利協會香港聖公會護養院，翌日深夜11時許發燒送伊利沙伯醫院並入住隔離病房，12月25日及28日兩次鼻咽拭子檢測呈陰性，至昨日呈陽性。

被問為何83歲男病人只列其他接觸者，何婉霞稱每次醫院有確診時，醫院做接觸追蹤有與衛生防護中心檢視並決定將病人列作密切或其他接觸者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，初確83歲男病人在社區時間較短，出院翌日即發病，但新冠病毒潛伏期中位數為5日，1至7日發病都有可能，故不能排除病人出院後在社區感染。他說要判斷病人院內感染否，視乎首次住院期間是否有驗病毒、何時驗病毒，並要做病毒基因排序才能確定。

香港聖公會護養院回覆，該院友回護養院後獲安排入住單人隔離房間，沒與其他院友同住及接觸，提供照顧的員工穿全套保護裝備，將安排曾接觸過該院友的醫護及照顧員工送往檢疫中心。

日前初步確診的26歲女護士昨確診，她協助上述95歲男病人取深喉唾液樣本時沒戴面罩，12月24日檢測陰性，4日後發燒。至於是否院內感染，何婉霞說她雖曾照顧確診病人，但居住的大廈有人確診，未能確定感染途徑。

昨多4名患者離世，累計147人死，包括89歲有末期病患的女病人（第8545宗），為聯合醫院2D病房第3死。雅麗氏何妙齡那打素護養院多一名87歲女院友確診，累計3人確診。

（疫情第四波）