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污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢

【明報專訊】彩雲（二）邨繼豐澤樓後，啟輝樓昨日亦因污水持續對新冠病毒檢測呈陽性而須全幢大廈強制檢測。啟輝樓對上兩宗個案是11月30日及12月5日確診，兩人均屬歌舞群組。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，無法分辨污水的病毒屬早前感染者排出的殘餘病毒，抑或有新個案，要視乎大廈較早前的污水檢測結果，若一直驗不到陽性，至近日才出現陽性，則反映大廈內或有新個案。

月初有住客確診

未證病毒殘留抑或有新個案

啟輝樓住客黃小姐稱偶爾在廁所聞到臭味，形容「𠵱家嘅漂白水唔會慳」，「健康緊要過錢」，會勤用漂白水或滴露倒入渠口。她說自從明麗樓「出事」，家中已少了開窗，出入也會謹慎，回家後「由頭洗到落腳」。住客陳小姐說若找到地方，會考慮暫時搬到酒店或友人家。

住客劉先生稱廁所「會有臭味攻上嚟」，自己為求安心，檢測「做得好密」。

住客謝先生則稱無聞過臭味，又稱「我今日做完檢測唔表示聽日無」，質疑政府會「借頭借路」全邨強制檢測。

另外，政府昨凌晨向瀝源邨榮瑞樓發出強制檢測公告。住客胡小姐稱，大廈早前「隔幾日就有個案」，任中港司機的父親已個多月不能上班。七旬住客張先生則稱SARS時榮瑞樓同樣是「疫廈」，是「整定」，自己亦有擔心。

（疫情第四波）

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