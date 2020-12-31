污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢

月初有住客確診

未證病毒殘留抑或有新個案

啟輝樓住客黃小姐稱偶爾在廁所聞到臭味，形容「𠵱家嘅漂白水唔會慳」，「健康緊要過錢」，會勤用漂白水或滴露倒入渠口。她說自從明麗樓「出事」，家中已少了開窗，出入也會謹慎，回家後「由頭洗到落腳」。住客陳小姐說若找到地方，會考慮暫時搬到酒店或友人家。

住客劉先生稱廁所「會有臭味攻上嚟」，自己為求安心，檢測「做得好密」。

住客謝先生則稱無聞過臭味，又稱「我今日做完檢測唔表示聽日無」，質疑政府會「借頭借路」全邨強制檢測。

另外，政府昨凌晨向瀝源邨榮瑞樓發出強制檢測公告。住客胡小姐稱，大廈早前「隔幾日就有個案」，任中港司機的父親已個多月不能上班。七旬住客張先生則稱SARS時榮瑞樓同樣是「疫廈」，是「整定」，自己亦有擔心。

（疫情第四波）