港聞

港聞一

增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜

【明報專訊】政府日前宣布收緊大廈強制檢測準則後，昨刊憲要求43幢大廈居民強制檢測，當中近半在九龍東，牛池灣坪石邨7幢大廈中有3幢「上榜」。數萬名居民及停留者要在5日內完成強檢，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府已承諾在48小時內發出檢測結果，檢疫中心是否有足夠位置應付則要視乎強制檢測找出多少確診個案。中大專家許樹昌認為，東九龍因歌舞群組而爆疫，且區內密度高、人口老化、大廈亦較舊，或因此而有較多個案。明報記者

本港昨新增54宗新型冠狀病毒確診，當中13宗源頭不明。政府昨公布再多43幢大廈的居民需強制檢測，包括26幢公屋，比率達六成。43幢大廈分佈在港、九、新界，其中以九龍東最多，佔19幢，部分屋邨近半條邨要強制檢測，例如有7幢大廈的坪石邨，政府前日已預告藍石樓要強制檢測，同邨黃石樓及金石樓昨亦「上榜」。有5幢大廈的彩雲（二）邨，其中明麗樓早前已因出現多宗確診而要強制檢測，豐澤樓日前因污水持續驗出對病毒呈陽性而要強制檢測，昨新增啟輝樓同樣因污水監測結果而要強制檢測（見另稿）。

寒風中排1小時檢測 婆婆：好冷

昨傍晚近6時，數十人在坪石邨流動採樣站排隊輪候，不少是長者。藍石樓居民、80多歲的韋婆婆昨穿了羽絨等5件衣服到採樣站輪候，她花約一小時排隊，完成採樣後稱覺得好冷。黃石樓居民黃小姐獲記者告知後才得悉需強制檢測，她說大廈沒相關通告，亦沒人通知有關消息。她說家中長者行動不便，加上天氣轉冷，打算待氣溫回升才帶家人到採樣站接受檢測。她又稱，平日街坊有做好防疫措施，「個個都戴口罩」。金石樓居民謝小姐本身亦不知道自己須接受強制檢測，她打算待自己放假、在早上採樣站較少人排隊時，才陪同家中長者做檢測，以免人多聚集易「中招」。

許樹昌：歌舞群組多九龍東

張竹君表示，九龍東需強制檢測的大廈較多，或與當區人口多有關，暫不清楚40多幢要強制檢測的大廈共有多少居民。被問及人手和檢疫中心是否足夠，張竹君說大廈強制檢測是由承辦商負責，對人手要求不是太多，檢疫中心是否有足夠位置則要視乎強制檢測找出多少確診個案。至於強制檢測的居民要多久可收到結果，她說政府早前已承諾會在48小時內發出檢測報告。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，歌舞群組不少個案住在九龍東，故該區疫情較嚴重，且九龍東人口密集及老化，屋邨密度高、大廈較舊，渠管問題或較嚴重，料因此導致該區需強制檢測的大廈較多。

許樹昌料跨部門助檢測

40多幢大廈需強制檢測的人數或以萬計，許樹昌說，衛生署在確診、追蹤等每個步驟都需加快進行，因衛生署人手有限，預計政府會跨部門調派人手協助強制檢測，例如找入境處、海關等紀律部隊協助將確診者的密切接觸者送入檢疫中心。他又說，現時社交距離措施已收得很緊，若要進一步壓低疫情，預計政府會效仿內地做法，要求密切接觸者的密切接觸者也要接受病毒檢測。

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕九龍東 歌舞群組 強制檢測 疫情第四波 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
污水陽性啟輝樓要強檢 彩雲第二幢
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
曾與確診者同房 沒送檢疫 佛教醫院八旬病人初確
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
冷鋒新冠易存活 梁子超：多飲水助抗病毒
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】港大疫苗苦無本地廠 大半年未臨牀 2月研發有成 北上代工盼運港遲遲未審批
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】疫苗建基愛滋病研究 倉鼠實驗證抑新冠
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
【疫情第四波「疫下一年」】有新冠患者一周現急性免疫系統損傷 如染愛滋多年
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
母教功課情緒失控 頸巾勒子不遂後吊頸
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
低溫強風照晨泳 泳客：不特別冷
百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查
百年水庫圖則 水署3年前交古蹟辦 學者：評級依賴民間倡議 促再做普查
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
古蹟辦多漏眼 陳智遠：顯部門文化出問題
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
克頓道配水庫同古羅馬風格 未知「退役」後清拆否
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
公民議政平台今公布路向 籌委：釐清宗旨免同路人誤解
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
官媒抨擊准黎智英保釋 律師會5理事斥干預司法
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
馬道立張舉能李義屬國安法指定法官
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
女子電騙入戲 被捕仍信特務身分
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
男警偷信用卡買iPhone 盜竊詐財囚5月
穿越成追憶
穿越成追憶
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
對政府絕望 想盡辦法離開 80後去英國紮鐵：夠養家
須持英版平安卡 考取約花4星期
須持英版平安卡 考取約花4星期
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
棄10萬月入 經理夫婦學水電美甲再出發
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
疫情重創經濟 英料全年衰退11.3% 300年最差
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱試題風波是政治宣傳 考評局「輸得好慘」 楊穎宇：紅線這樣低 有何不可是紅線
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
稱被友好擬題員出賣 「要為不道德行為問責」
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
拒批馬屎埔村民覆核 官：寮屋非受保障私產
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
墮樓死因庭 相熟老師抽泣內疚：如關心多啲，阿棠可能唔會上絕路
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
眾人面前批死者「唔make sense」 羅婉儀被指欺善怕惡揀人鬧
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
借地址收寄大麻花 12歲少年被捕
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
柳俊江涉危駕保釋 車Cam片曝光
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】拆碼頭仍未「找數」重置 林鄭撐留「水庫」 網民追問「皇后」
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家
【Emily】總結2020 展望2021 張建宗陳肇始多謝醫護 曾國衞六提國家