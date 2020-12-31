增43幢大廈強檢 近半九龍東 料檢測人數以萬計 坪石邨7廈3上榜

本港昨新增54宗新型冠狀病毒確診，當中13宗源頭不明。政府昨公布再多43幢大廈的居民需強制檢測，包括26幢公屋，比率達六成。43幢大廈分佈在港、九、新界，其中以九龍東最多，佔19幢，部分屋邨近半條邨要強制檢測，例如有7幢大廈的坪石邨，政府前日已預告藍石樓要強制檢測，同邨黃石樓及金石樓昨亦「上榜」。有5幢大廈的彩雲（二）邨，其中明麗樓早前已因出現多宗確診而要強制檢測，豐澤樓日前因污水持續驗出對病毒呈陽性而要強制檢測，昨新增啟輝樓同樣因污水監測結果而要強制檢測（見另稿）。

寒風中排1小時檢測 婆婆：好冷

昨傍晚近6時，數十人在坪石邨流動採樣站排隊輪候，不少是長者。藍石樓居民、80多歲的韋婆婆昨穿了羽絨等5件衣服到採樣站輪候，她花約一小時排隊，完成採樣後稱覺得好冷。黃石樓居民黃小姐獲記者告知後才得悉需強制檢測，她說大廈沒相關通告，亦沒人通知有關消息。她說家中長者行動不便，加上天氣轉冷，打算待氣溫回升才帶家人到採樣站接受檢測。她又稱，平日街坊有做好防疫措施，「個個都戴口罩」。金石樓居民謝小姐本身亦不知道自己須接受強制檢測，她打算待自己放假、在早上採樣站較少人排隊時，才陪同家中長者做檢測，以免人多聚集易「中招」。

許樹昌：歌舞群組多九龍東

張竹君表示，九龍東需強制檢測的大廈較多，或與當區人口多有關，暫不清楚40多幢要強制檢測的大廈共有多少居民。被問及人手和檢疫中心是否足夠，張竹君說大廈強制檢測是由承辦商負責，對人手要求不是太多，檢疫中心是否有足夠位置則要視乎強制檢測找出多少確診個案。至於強制檢測的居民要多久可收到結果，她說政府早前已承諾會在48小時內發出檢測報告。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，歌舞群組不少個案住在九龍東，故該區疫情較嚴重，且九龍東人口密集及老化，屋邨密度高、大廈較舊，渠管問題或較嚴重，料因此導致該區需強制檢測的大廈較多。

許樹昌料跨部門助檢測

40多幢大廈需強制檢測的人數或以萬計，許樹昌說，衛生署在確診、追蹤等每個步驟都需加快進行，因衛生署人手有限，預計政府會跨部門調派人手協助強制檢測，例如找入境處、海關等紀律部隊協助將確診者的密切接觸者送入檢疫中心。他又說，現時社交距離措施已收得很緊，若要進一步壓低疫情，預計政府會效仿內地做法，要求密切接觸者的密切接觸者也要接受病毒檢測。

（疫情第四波）

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