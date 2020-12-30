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2020年12月30日星期三
港聞二
大廈強檢範圍擴 料數十幢加入 醫生促增採樣及出報告人手 否則無助斷傳播鏈
豐澤樓同坐向3人初確 俱有病徵未求醫
佛教醫院護士初確 同涉未戴足防護裝備
喉管屢涉播毒 工程師會促設渠工註冊制
兩南非輸入個案驗變種否 一印傭檢疫後方確診
【疫下一年】9款毒株8外來 輸入圍堵又輸入 理大專家讚本地圍堵好強 問機場檢疫「發生什麼事」
【疫下一年】佛堂群組病毒株本地演化 疑曾輸出歐洲
【疫下一年】親赴酒店測試檢疫漏洞 妻見照片「問罪」 學者：好難解釋
七成三食肆未來3月裁員 業界：對農曆新年生意絕望
8警涉屈露宿者及毁家當 控刑毁妨礙司法等4罪
10港人今早判刑 律師：兩未成年被捕者料短期處理
否認「肢解」中國研究服務中心 中大：館藏將數碼化 圖書館管理
話你知：別稱「中研麥加」 藏海量近代中國文獻
「智方便」啟用 下月支援電子針檢卡 手機須具指紋容貌辨識 明年中擴至110項服務
索個人資料惹憂慮 官員：一定少過入境處
准黎智英保釋判辭：控方證據未很強 稱控方所舉涉違法言論 似評論多於請求「外國勢力」
「二代美國隊長」 涉收押所宣揚港獨
列6原因推測墮下因由 專家：周梓樂或以為矮牆外有路
稱警校正片段時差有誤 估計只靠目測
侮辱國旗非法集結 鍾翰林囚4月
Tg轉發開槍警資料 23歲女生判緩刑
97前英檔：續動員國際 籲京遵聯合聲明 時任大臣展望：圖奪港人自由將惹反對
評鄧小平：一國兩制將被銘記 六四成污點
浸大事實查核中心9月試行 助篩假新聞
中大醫院下周試業 定價收費 總裁：公私院中取平衡 最快7月開24小時急症
腦癇教師被指「個腦有問題」 告校長小學殘疾歧視
賢學思政稱國安警查問 拋資料警告勿提港獨
工作假期變長留 難求職路不轉人轉
剪髮常遇港人 「十個可能得兩三個有工開」
求職7月食檸檬 終憑樂天贏賞識
fb分享招聘資訊 成「人肉勞工處」
老師死因研訊 副校作供：教師對羅婉儀領導評分低
訛稱平售PS 5 網騙7人3.7萬
羅致光：未來幾年沒N無津貼
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【明報專訊】（請看附圖）
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