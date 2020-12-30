訛稱平售PS 5 網騙7人3.7萬

警破21宗網騙拘5人 涉款15萬

被捕3男2女涉嫌以欺騙手段取得財產，年齡介乎21至46歲，報稱場務助理、學生、主婦及銷售員，曾聲稱售賣遊戲機、女王頭貨幣、口罩、電子器材及東海堂餅券等，騙走1900至85,520元不等。據了解，報稱任場務助理的30歲被捕男子有騙案案底，他於今年10至11月期間在網購平台Carousell，以4000多元聲稱兜售最新款、炒價一度至近萬元的遊戲機PS 5，有7名機迷疑打機心切付款，之後收不到貨，損失共37,460元。

案中21名事主年齡介乎15至60歲，損失1000至15,500千元不等，其中單一損失最多的事主為一名17歲少女，她透過facebook向騙徒購買一張聲稱價值10萬元、回歸前發行的100元面值鈔票，並轉帳15,500元訂金到對方戶口，惟對方收錢後沒有回音。

警方表示，疫情下市民減少外出，上網時間增加，亦令騙徒有機可乘，今年首10個月騙案數字由6641升至12,900宗，升幅近1倍，其中網購騙案由1689宗上升兩倍多至5534宗。