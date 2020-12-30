老師死因研訊 副校作供：教師對羅婉儀領導評分低

任教資訊科技科的教師蔡傳康供稱，他知道死者與羅婉儀關係欠佳，曾看見她被召見後落淚。他形容羅勤奮，在公事上進取，想維持學校在區內的競爭力，希望短時間見到成效，與教師的關係「唔係好理想」。他又提到，每年學校有一份持份者問卷，其中羅的「校長專業領導」評分較低。

羅稱曾陪被投訴教師渡難關

羅婉儀在盤問時稱，蔡被家長投訴時，「我陪咗你成個月渡過難關，你記唔記得呀？」蔡聞言後回應「呢個問題好似同研訊無關」，死因裁判官亦叫停了羅的發問。羅解釋評分低有很多理解，「可能因為同事工作辛苦、多嘢做」。

副校長蔡淑萍作供表示，她於1996年認識死者，3年後與死者一同加入李東海小學，知道死者有情緒病。事發前一天，死者在學校哭，向她申請早退，她相信死者因澳門交流團漏發通告一事而感到不開心。

蔡淑萍續稱，羅召見死者時她偶然會在場，稱「我在場一齊傾嘅時間唔多，但感覺一定唔會舒服」。代表家屬的大律師指出，自羅上任後，教學團體幾乎每年都收到對羅的匿名投訴，蔡表示她知悉，亦知道問卷中的校長領導評分是所有項目中最低。羅其後在盤問時說校長部分只佔評分的一部分，「我想大家知道校長都好慘」。

另一副校：同意很多同事不滿羅

另一副校長鄭月嫦供稱，她在2月27日發現死者沒發交流團通告，立即與死者上司吳主任作補救措施，事後羅兩次召見死者她都在場，她形容羅當時語氣帶批評，但不算是很嚴厲的指摘，但死者曾在會面中哭泣；而羅在第二次會面時曾稱不滿意死者的報告沒交代漏發通告的原因。

研訊主任稱，死者墮樓前向鄭發信息說「你真的可以在助紂為虐下心安理得嗎？」，鄭表示「我唔知佢係咪受情緒困擾先咁樣講」。代表家屬的大律師稱鄭身為督導死者的上司，對漏發通告一事有責任，鄭強調她事前已經詢問死者上司吳主任，而吳主任覆鄭說，「林老師話OK搞掂」。被問到羅是否不太尊重老師，鄭稱「可以咁講」，又同意很多同事對羅不滿。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-206/19】