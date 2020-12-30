港聞

港聞二

老師死因研訊 副校作供：教師對羅婉儀領導評分低

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠（終年48歲）去年3月6日在校內墮樓亡，死因庭昨日繼續研訊。作供的副校長及教師形容時任校長羅婉儀進取、對同事要求高，又透露教師問卷中對羅的領導評分是所有項目中最低；羅婉儀則在庭上反駁稱因同事多工作、辛苦才給予低分，又自稱曾陪伴男教師一個月度過其艱難時刻。另有副校長承認曾在林墮樓前收到其發的信息：「你真的可以在助紂為虐下心安理得嗎？」

任教資訊科技科的教師蔡傳康供稱，他知道死者與羅婉儀關係欠佳，曾看見她被召見後落淚。他形容羅勤奮，在公事上進取，想維持學校在區內的競爭力，希望短時間見到成效，與教師的關係「唔係好理想」。他又提到，每年學校有一份持份者問卷，其中羅的「校長專業領導」評分較低。

羅稱曾陪被投訴教師渡難關

羅婉儀在盤問時稱，蔡被家長投訴時，「我陪咗你成個月渡過難關，你記唔記得呀？」蔡聞言後回應「呢個問題好似同研訊無關」，死因裁判官亦叫停了羅的發問。羅解釋評分低有很多理解，「可能因為同事工作辛苦、多嘢做」。

副校長蔡淑萍作供表示，她於1996年認識死者，3年後與死者一同加入李東海小學，知道死者有情緒病。事發前一天，死者在學校哭，向她申請早退，她相信死者因澳門交流團漏發通告一事而感到不開心。

蔡淑萍續稱，羅召見死者時她偶然會在場，稱「我在場一齊傾嘅時間唔多，但感覺一定唔會舒服」。代表家屬的大律師指出，自羅上任後，教學團體幾乎每年都收到對羅的匿名投訴，蔡表示她知悉，亦知道問卷中的校長領導評分是所有項目中最低。羅其後在盤問時說校長部分只佔評分的一部分，「我想大家知道校長都好慘」。

另一副校：同意很多同事不滿羅

另一副校長鄭月嫦供稱，她在2月27日發現死者沒發交流團通告，立即與死者上司吳主任作補救措施，事後羅兩次召見死者她都在場，她形容羅當時語氣帶批評，但不算是很嚴厲的指摘，但死者曾在會面中哭泣；而羅在第二次會面時曾稱不滿意死者的報告沒交代漏發通告的原因。

研訊主任稱，死者墮樓前向鄭發信息說「你真的可以在助紂為虐下心安理得嗎？」，鄭表示「我唔知佢係咪受情緒困擾先咁樣講」。代表家屬的大律師稱鄭身為督導死者的上司，對漏發通告一事有責任，鄭強調她事前已經詢問死者上司吳主任，而吳主任覆鄭說，「林老師話OK搞掂」。被問到羅是否不太尊重老師，鄭稱「可以咁講」，又同意很多同事對羅不滿。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-206/19】

相關字詞﹕死因研訊 羅婉儀 校長 教師墮樓 林麗棠 東華三院李東海小學

上 / 下一篇新聞

大廈強檢範圍擴 料數十幢加入 醫生促增採樣及出報告人手 否則無助斷傳播鏈
大廈強檢範圍擴 料數十幢加入 醫生促增採樣及出報告人手 否則無助斷傳播鏈
豐澤樓同坐向3人初確 俱有病徵未求醫
豐澤樓同坐向3人初確 俱有病徵未求醫
佛教醫院護士初確 同涉未戴足防護裝備
佛教醫院護士初確 同涉未戴足防護裝備
喉管屢涉播毒 工程師會促設渠工註冊制
喉管屢涉播毒 工程師會促設渠工註冊制
兩南非輸入個案驗變種否 一印傭檢疫後方確診
兩南非輸入個案驗變種否 一印傭檢疫後方確診
【疫下一年】9款毒株8外來 輸入圍堵又輸入 理大專家讚本地圍堵好強 問機場檢疫「發生什麼事」
【疫下一年】9款毒株8外來 輸入圍堵又輸入 理大專家讚本地圍堵好強 問機場檢疫「發生什麼事」
【疫下一年】佛堂群組病毒株本地演化 疑曾輸出歐洲
【疫下一年】佛堂群組病毒株本地演化 疑曾輸出歐洲
【疫下一年】親赴酒店測試檢疫漏洞 妻見照片「問罪」 學者：好難解釋
【疫下一年】親赴酒店測試檢疫漏洞 妻見照片「問罪」 學者：好難解釋
七成三食肆未來3月裁員 業界：對農曆新年生意絕望
七成三食肆未來3月裁員 業界：對農曆新年生意絕望
8警涉屈露宿者及毁家當 控刑毁妨礙司法等4罪
8警涉屈露宿者及毁家當 控刑毁妨礙司法等4罪
10港人今早判刑 律師：兩未成年被捕者料短期處理
10港人今早判刑 律師：兩未成年被捕者料短期處理
否認「肢解」中國研究服務中心 中大：館藏將數碼化 圖書館管理
否認「肢解」中國研究服務中心 中大：館藏將數碼化 圖書館管理
話你知：別稱「中研麥加」 藏海量近代中國文獻
話你知：別稱「中研麥加」 藏海量近代中國文獻
「智方便」啟用 下月支援電子針檢卡 手機須具指紋容貌辨識 明年中擴至110項服務
「智方便」啟用 下月支援電子針檢卡 手機須具指紋容貌辨識 明年中擴至110項服務
索個人資料惹憂慮 官員：一定少過入境處
索個人資料惹憂慮 官員：一定少過入境處
准黎智英保釋判辭：控方證據未很強 稱控方所舉涉違法言論 似評論多於請求「外國勢力」
准黎智英保釋判辭：控方證據未很強 稱控方所舉涉違法言論 似評論多於請求「外國勢力」
「二代美國隊長」 涉收押所宣揚港獨
「二代美國隊長」 涉收押所宣揚港獨
列6原因推測墮下因由 專家：周梓樂或以為矮牆外有路
列6原因推測墮下因由 專家：周梓樂或以為矮牆外有路
稱警校正片段時差有誤 估計只靠目測
稱警校正片段時差有誤 估計只靠目測
侮辱國旗非法集結 鍾翰林囚4月
侮辱國旗非法集結 鍾翰林囚4月
Tg轉發開槍警資料 23歲女生判緩刑
Tg轉發開槍警資料 23歲女生判緩刑
97前英檔：續動員國際 籲京遵聯合聲明 時任大臣展望：圖奪港人自由將惹反對
97前英檔：續動員國際 籲京遵聯合聲明 時任大臣展望：圖奪港人自由將惹反對
評鄧小平：一國兩制將被銘記 六四成污點
評鄧小平：一國兩制將被銘記 六四成污點
浸大事實查核中心9月試行 助篩假新聞
浸大事實查核中心9月試行 助篩假新聞
中大醫院下周試業 定價收費 總裁：公私院中取平衡 最快7月開24小時急症
中大醫院下周試業 定價收費 總裁：公私院中取平衡 最快7月開24小時急症
腦癇教師被指「個腦有問題」 告校長小學殘疾歧視
腦癇教師被指「個腦有問題」 告校長小學殘疾歧視
賢學思政稱國安警查問 拋資料警告勿提港獨
賢學思政稱國安警查問 拋資料警告勿提港獨
工作假期變長留 難求職路不轉人轉
工作假期變長留 難求職路不轉人轉
剪髮常遇港人 「十個可能得兩三個有工開」
剪髮常遇港人 「十個可能得兩三個有工開」
求職7月食檸檬 終憑樂天贏賞識
求職7月食檸檬 終憑樂天贏賞識
fb分享招聘資訊 成「人肉勞工處」
fb分享招聘資訊 成「人肉勞工處」
訛稱平售PS 5 網騙7人3.7萬
訛稱平售PS 5 網騙7人3.7萬
羅致光：未來幾年沒N無津貼
羅致光：未來幾年沒N無津貼
尊子漫畫
尊子漫畫