fb分享招聘資訊 成「人肉勞工處」

稱兼職侍應都收到過千人應徵

Sonia笑言自己是「人肉勞工處」，每當自己或朋友的公司有招聘消息在專頁發帖，都吸引數以百計求職者，「試過朋友的餐廳請兼職侍應都收到過千人應徵」。目前英國失業者眾，她作為過來人不無感慨，「因為真的收到很多信息查詢，有人工作經驗有十多年，都跟我說想博個希望，所以很掙扎」。

Sonia呼籲打算移居英國的港人想清赴英目標，做足準備，「基本工種如洗碗、收銀，其實都有競爭；常聽到人說不介意做洗碗收銀，這都不是問題，但當你真的找到這些工作時，之後又如何？是否一直洗碗或收銀呢？你想在英國冲咖啡，都應該嘗試找方法學習，不要一張白紙過來，尤其在這時勢，切忌有個想法『有手有腳就不會餓死』」。

港英職場文化有異 籲度身訂做求職信

英國與香港職場文化有異，她提供求職「貼士」，建議港人面試時準備PowerPoint推銷自己，而大公司通常會作資歷查核（reference check），故此應先通知認為有助自己求職的前僱主或同事。此外，求職信至為重要，每份工要度身訂做，「不要打算在信上改個標題、改個名就應徵，一定要予人感覺做足功課，知道該公司理念及背景，自己的工作經驗或專長如何融入該公司，用心去寫」。

（BNO。覓何路 系列）