港聞

港聞二

求職7月食檸檬 終憑樂天贏賞識

【明報專訊】與其他工作假期的年輕人一樣，Sonia初到英國時目標是打工、儲錢、去旅行，但求職過程遇不少阻滯，特別是疫情肆虐下，落腳大半年來長時間失業，帶來的5萬港元積蓄幾近耗盡。山窮水盡之際，她「膽粗粗」應徵一份網上視像編輯工作，結果在做足準備之餘，亦憑樂觀的性格，在逾百人中脫穎而出，告別失業大軍，「上司後來跟我說覺得我個人樂觀、帶動到氣氛。所以其實外國公司很注重員工個人性格，多於資歷」。

27歲的Sonia熱愛旅遊，大學畢業後便往台灣環島遊，後來當上旅遊記者。至去年經濟不景，她成為公司精簡人手架構下的犧牲品。她一直夢想歐遊，遂將工作假期大計提早實行，去年11月到達英國，希望用兩年感受英倫文化，見識世界。不過，求職之路並不順利，她今年初先後在倫敦兩間青年旅舍的酒吧打工，但第一份工只做了3星期，未能過試用期，轉職後兩周，又遇上疫情封城而要離職，兩份工合計只有約900鎊（約9400港元）收入。

5萬積蓄用剩5000 專長無所用

疫情陰霾加上無收入，原屬樂天派的Sonia也情緒受困，「那刻真的感受到壓力，因為知道（疫情）沒完沒了，沒預料到要再失業多幾個月，所有事都是意料之外。最主要家人朋友不在身旁，又沒事幹，我在香港都未試過兩天不出門，突然間被困3個月，每天屈在房裏，無論做什麼事都無方向」。

計劃趕不上變化， 她帶到來的5萬港元，經過7個多月生活只餘5000元，「試過向六七十份工發履歷，只有一兩份有回音。最大問題是我在香港主要從事中文寫作，在這裏有全新語言及文化，好像自己的專業及經驗，根本派不上用場」。

歷3輪面試 做足準備脫穎而出

窮途末路之際，Sonia於封城期間在網上留意到，一間幼兒英語網上教材的初創公司聘請初級視像編輯，主責影片剪接及設計工作，遂膽粗粗一試。她最初未抱太大期望，但都做足準備，先了解公司背景，又接受剪接測試，在3輪面試時盡量展示自己，結果獲聘。她認為，懂中文、識剪接，開YouTube頻道令她有優勢，其樂觀性格亦令她脫穎而出。

回想當初出走英國，她沒想過不再回港，因掛念家人朋友，直至國安法面世，加上香港局勢劇變，令她信心動搖，「見到愈來愈多人被捕，還有12青年『被送中』，香港是否真的安全呢？是否可再回去呢？現在香港的氛圍令人畏懼，不知做了什麼會觸碰到底線，特別是在國外的人所背負的更沉重，可能發起聯署、在外國遊行，都會被指違反國安法」。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕BNO覓何路

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