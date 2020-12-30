港聞

港聞二

剪髮常遇港人 「十個可能得兩三個有工開」

【明報專訊】Michael當初到英國工作假期，既為自我增值，也希望融入英國社會，認識不同文化，找住所也特意與當地人分租，盡量少聯繫港人圈子。不過，工作需要卻令他接觸不少香港人，特別是自英國宣布推出BNO簽證後，走在街頭不時見到港人，估計都是獲當局以酌情處理方法LOTR入境。

位於倫敦西南面的列治文屬中產區，小學校網好，治安較佳，據Michael說，7月起經常遇見港人，「通常會在銀行、麥當勞見到他們，很多都是有小朋友的家庭，一家大細拿着大疊文件。也有些廿多歲年輕人，沒太多工作經驗，但本着nothing to lose心態來英國一試」。

有人怕留英被人知 「其實很可悲」

Michael的顧客中不乏港人，異鄉相遇本應分外投契，但初來甫到者卻多有顧忌，「記得有個香港客，第一次來他會說自己在英國已一段時間，將會返香港，第二次來就說自己是LOTR入境。我覺得這樣很恐怖，現在香港人去到第二個地方生活都怕被人知，其實很可悲！」

受疫情影響，英國經濟嚴重衰退，失業率高企。Michael說，他遇到的初來港人「十個可能得兩三個有工開」，有人找到侍應工作，但專業人士如律師、從商的人都暫時失業，「今年本地畢業生都難找工作，何况初來落腳的港人，加上不少擁有碩士學歷的歐洲人會來英國找機會，競爭大」。

Michael說，當初到英國沒料到會遇見大批港人，但香港政局轉變令不少港人跳出「舒適圈」，「每個人的命運並非付託香港，而是屬於我們自己的。現在正正有個突破位，讓香港人選擇並不一定要留港。被迫要走是可惜的，香港真的很好，但可能過了十年廿年後回看，當你成功時，你會覺得這個決定是對的」。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕BNO覓何路

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