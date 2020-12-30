港聞

港聞二

工作假期變長留 難求職路不轉人轉

【明報專訊】港府2014年起與英國簽訂工作假期計劃的雙邊安排協議， 18至30歲香港青年可申請「青年流動計劃」簽證，在英國逗留最多兩年。不少年輕人藉此機會「出走」英國，包括90後Michael和Sonia。正當兩人分別在英國遊歷體驗之際，遠處的香港政局劇變，加上英國宣布推出BNO簽證，兩人不約而同修訂人生規劃，決定長居英國。不過，選擇留在當地後，面前的求職之路卻不平坦。最終兩人重新裝備自己，Michael轉行學藝當上髮型師， Sonia則捱足7個月，山窮水盡之際遇到好工，成功突圍。

特約記者 陳家俊 倫敦報道 【系列七之三】

原職展覽業 花5萬讀理髮成功轉行

12月初的倫敦日照時間特別短，黃昏時天色已漆黑一片，在列治文區（Richmond）街頭，除聖誕燈飾亮起，街角一間理髮店燈火通明，Michael與同事正忙個不停，皆因解除第二次全國封城後，不少人趕來理髮迎聖誕。Michael邊與客人閒談，邊以純熟手勢替客人換新裝，完全看不出是個剪髮新手。然而，當上髮型師並非他到英國的計劃之內。

感港局勢差出走英國 想做本行無回音

30歲的Michael原在香港從事展覽業，有感香港打工族生活公式化，兩年前構思往英國工作假期，增廣見識。至去年反修例運動爆發，他感香港局勢每况愈下，決意出走英國。

他去年9月抵英，求職之路崎嶇，想做回本行卻沒回音，欲在街頭彈結他賣唱，又因意外弄傷手指未能遂願，只能當宴會及演唱會侍應散工。於是，他決意進修增值，學習另一興趣——剪髮。他花5500英鎊（約5.8萬港元）報讀倫敦一間理髮學校的12周課程，「讀9個星期等於short ready，意思是可以剪到大部分髮型，12星期就叫master barber，即是在標準髮型以外有些創意造型，修畢後會有NVQ（國家職業證書）Level 3，相等於香港高級文憑」。

Michael今年初畢業前3個星期開始找工作，曾應徵10多間理髮店，有3間回覆，最終獲現職的理髮店安排試工，結果其技術令上司留下深刻印象，成功獲聘。他的工作屬自僱，無底薪，收入按客量與店方分帳，平均稅前月入1800英鎊（約1.9萬港元）。

封城停工無補助 逐戶派傳單上門剪髮

不過，新冠疫情嚴峻，英國3月下旬起全國封城，Michael需停工，加上他未符合當地政府就業補貼計劃資格，無任何收入，但他未放棄，自製傳單到大廈逐家逐戶派發，上門剪髮幫補生計。他7月復工，但11月又再全國封城，面對變幻莫測的疫情，他不覺運滯，皆因能在經濟不景下找到工作已算幸運。

Michael與女朋友打算申請BNO簽證，長居英國發展。能成功轉型做髮型師，他說跳出「舒適圈」至為關鍵，「不要被傳統框死，可能大家習慣了香港的一套（做事方式），未必肯嘗試尋找或學習新的一套。

我當初來是為體驗、玩，甚至有人說是走難，但倫敦跟紐約一樣是可以讓人發夢的地方，很多人來闖、來建立屬於自己的事業，所以思想開放很重要」。他寄語打算移居英國的港人要裝備自己，為長遠着想，切忌隨波逐流，否則來到英國也會「攬炒」。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕倫敦 工作假期 BNO移民 BNO覓何路

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