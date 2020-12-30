賢學思政稱國安警查問 拋資料警告勿提港獨

召集人：警稱去年起監視

王逸戰稱4人被分房查問，警方問及賢學思政的理念、資金來源，以及他是否支持港獨；王被要求不能再提「港獨」言論，稱日後或會被拘捕。王引述警方稱自去年開始監視他，又在查問期間取出一疊資料，內裏詳列他過往言行，以及街站照片。

王逸戰表示自上周五報到後，國安警員不時透過WhatsApp聯絡他，舉行昨日的記者會前，國安人員着他不要犯法，又說自己「好言相向」。

資料詳列過往言行 國安自稱「好言相向」

賢學思政發言人朱慧盈補充，在警署被查問期間，國安警員特別提到他們曾於荃灣及銅鑼灣設街站，舉例在荃灣的街站，王逸戰舉起一面「黃黑色旗」稱「這是香港未來的國旗」；至於銅鑼灣街站，警方稱他們涉宣揚港獨，但無提出實質事例。被問組織理念是否包含港獨，朱認為「光時」標語不具港獨意味，重申賢學思政是「本土派」，強調並非宣揚港獨。

警方表示，個別活動會否觸犯《港區國安法》，須視乎相關情况，包括事實、相關行為和意圖、所得證據等因素，並會根據相關法律處理。警方不會就個別情况評論。

（港區國安法）