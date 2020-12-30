港聞

港聞二

腦癇教師被指「個腦有問題」 告校長小學殘疾歧視

【明報專訊】一名有腦癇症、適應障礙症和抑鬱的男教師，稱前年獲葵涌柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校聘用為文憑教師，惟校方拖延簽約，其後無理解僱他，又稱時任校長曾向其母說「你明知個仔個腦有問題，你仲畀佢教書」。男教師昨入稟區域法院，控告學校法團校董會和校長違反《殘疾歧視條例》，要求對方道歉，及賠償收入損失28萬元、情感損失5萬元，合共33萬元。

申請人姓鄧，答辯人為葵涌柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校和時任校長詹潤屏。

入稟狀指稱，鄧於2018年9月8日到學校面試，當時已表明自己患有腦癇症、適應障礙症和抑鬱，同日下午獲通知聘用為文憑教師，任教英文，聘用期為2018年9月11日至2019年7月學年完結。原本居於將軍澳的鄧為方便工作，租住太子一單位，合約為期一年。

教師：面試已表明患病 其後遭無理解僱

鄧於同年9月19日首個工作天向詹查問簽約事宜，惟被責罵遲到4分鐘。鄧在兩天後回校跟詹和副校長討論教學表現和遲到事宜，詹向鄧說「專業嘅教師係唔可以遲到，遲到一次就係頂咗死罪，你日後改過都冇用㗎」。

詹亦稱，只聘用鄧任1或3個月作代課老師，會否繼續聘用要視乎表現。鄧其後致電母親哭訴，詹向鄧母稱「明知個仔個腦有問題，你仲畀佢教書！」詹其後稱「學校嘅英文老師職位已經冇咗，你下星期一唔使返去學校」，但沒給解僱信。

【入稟編號：DCEO12/20】

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