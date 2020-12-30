中大醫院下周試業 定價收費 總裁：公私院中取平衡 最快7月開24小時急症

中大醫院有14層、佔地10萬平方米，共有516張住院及90張日間病牀、28間手術室、56間診症室及16個專科醫療中心。醫院下周三起試業，預計首3個月提供普通科門診、專科門診、內視鏡服務及物理治療服務等，提供20張病牀，包括8張住院及12張日間病牀，預料6月可提供100張牀。

引入自動分藥追蹤病人技術

中大醫院行政總裁馮康表示，目前私家醫院收費貴，公立醫院輪候長，中大醫院期望在兩者中取得平衡，所有手術將設定價收費，確保價格的確定性，「例如膽手術，5萬元就是5萬元，不論病人住多久」。他說住院及使用日間服務的病人，須持有72小時內的新冠病毒核酸檢測陰性證明，病人可於政府認可化驗室或透過醫院安排自費檢測。

中大醫院營運總監胡志遠表示，首3個月有約15名駐院醫生，普通房的護士病人比例為1：8，單人房則1：4，預料10月會有25名駐院醫生，約100名護士提供服務。胡又表示首階段提供內視鏡等服務時，可能有行動不便的患者要提前入院洗腸，或完成檢查後要過夜觀察，故要提供小量住院病牀。

首3月朝九晚六門診 開20張病牀

醫院試業期間朝九晚六提供普通科門診服務，4月會延長至晚上8時，最早可於7月提供24小時急症門診服務。門診病人毋須提供陰性檢測證明；醫院設兩間負壓診症室，若病人出現呼吸道系統病徵、或懷疑感染新冠病毒，都會獲安排到負壓診症室。醫院亦引入自動分藥機，可分到260種藥、每秒一包，對象為服用多種藥物的長期病患者。

鑑於新冠病毒疫情持續，胡志遠說院方曾向醫管局及政府表達可接收「step down」確診患者，即接近康復的病人，「如果醫管局不夠牀用，（病人）未必適合去社區設施，想在醫院規格，這方面我們有跟政府及醫管局溝通」，醫院正為兩層病房加裝負壓設施，預計明年第一季初完成，但接收病人數目、開展日期及形式等仍在商討階段。