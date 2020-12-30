浸大事實查核中心9月試行 助篩假新聞

料未來用AI App供下載

中心團隊共12人，每日從本港各大網上和社交媒體平台篩選可疑內容，議題涵蓋政治、疫情等，內容經調查後，由專業顧問審批查證報告。可疑內容會被分類為「真實」、「部分真實」、「錯誤」或「無法確定」。

中心至今發布21篇查證報告，當中16篇證實內容錯誤，包括facebook專頁「今日正言Today Review」上月底帖文，指法國知名遺傳學家卡恩（Axel Kahn）稱「如要我要接種新冠疫苗，肯定選擇中國的」。經熟悉法語人士協助查核後，卡恩在法國時事節目的原話是：「如果要問我個人意見，我會選哪一種疫苗，中國的疫苗沒有任何問題，是運用傳統的方式研製的疫苗，該傳統方式已經被證實沒有任何問題 」，並非直接說「肯定選擇中國的」，故為錯誤內容。

中心亦推出​「BU FactCheck」流動應用程式​，公眾可下載程式查核。中心優先邀請傳媒工作者及專業人士註冊用戶，協助查證工作，希望明年開放予公眾參與。

浸大傳理學院專業應用副教授李文表示，早前委託機構電話調查約1200名港人，結果顯示兩成受訪者認為常用媒體多假新聞，四成人認為「一半半」，提醒市民留意資訊來源是否可靠。助理教授張引說，社交媒體成為傳播假新聞的主要渠道，因網民傾向「相信自己願意相信的資訊」。