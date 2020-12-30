評鄧小平：一國兩制將被銘記 六四成污點

彭定康：港人聞死訊 聚焦鄧貢獻

1997年2月20日，英國首相馬卓安去信時任中國總理李鵬，對鄧小平離世表示遺憾。

港督彭定康同日向英國外交部發電報，報告香港社會和市場對鄧小平的死訊反應平靜，原因是在過去數天已消化鄧身故的傳言。彭定康留意到香港即時反應是注意鄧的成就，特別是他對「一國兩制」的貢獻，多於將他聯繫到天安門事件和他在現代中國其他不好的材料，香港多份報章亦集中鄧的貢獻，較少提到天安門事件，但引《香港經濟日報》撰道：雖然他的貢獻大於毛澤東及周恩來，但處理天安門事件的手法，「海外華人心不能舒坦」。

時任英國駐華大使艾普雅德（Len Appleyard）同日向外交部發電報。主題為「鄧小平之死的影響」，認為鄧主要被記得的是其「一國兩制」、經濟改革及天安門事件，屬「一種複雜的評價」。報告指鄧小平離世、香港回歸，及秋天的黨大會，是1997年的三聯畫（triptych），認為鄧的後繼者沒有他個人的權力，政治系統會更依賴權力聯盟，而江澤民屬同等者之首，可在小心的速度維持改革計劃，他可安排自己當治喪委員會主任委員，有機會展示其繼承者位置。

提中共首要強調沒鄧續統治

對於中國局勢，電報提到中共領導層首要任務是強調沒有鄧亦一切如常及繼續統治，中期影響屬未知之數，因鄧身故移除了一個障礙，有關天安門事件的紀錄或可重開，但認為李鵬看似接近權力核心，將會阻止。報告認為中共領導層不希望釋出自由化的信號，因會對當時政權有嚴重的不平穩影響，評估政權似會以積極手段，將任何短期內出現的政治改革預想消滅於萌芽，因此黨會議會提出「延續」與「穩定」：即鄧小平政策會維持，「經濟改革不代表政治氣氛寬鬆」。

（英國解密檔案）