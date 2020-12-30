97前英檔：續動員國際 籲京遵聯合聲明 時任大臣展望：圖奪港人自由將惹反對

明報記者 李以莊

外交部發言人陸慷於2017年的外交部記者會上曾聲言，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，「不再具有任何現實意義，對中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力」。然而，英國最新解密檔案披露英方立場：無論回歸前後，均要透過聯合國際社會，促使中國遵從聲明。

時任外相函英揆：要堅定反對港人權倒退

時任英國外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）於1997年2月致首相的文件，題為「香港︰主權移交的展望」。文中指出，其時關注政制發展的人，包括高級公務員，都關注臨時立法會爭議，以及人權法案或會於7月1日被裁定無效的趨勢。對中方有關人權及公眾秩序的立法，英方未知中國取態，但認為「很清楚的是，任何試圖剝奪港人現時享有自由的舉措，都會喚來反對，即使是一向樂意追隨中國路線的人」。文件提到英方政策要堅定發聲反對香港人權倒退。

時任首相馬卓安1996年3月訪港時曾說「動員國際社會」支持香港，報告認為這是英方「最重要的力量之一」，以鼓勵中國遵從聯合聲明，又稱英方得到美國政府大力支持，特別是在人權等議題上，有必要在回歸前或後建立國際支持，亦要公開表述：英國在港利益不會在6月30日完結，英方在對港貿易、投資上有重大利益，且有道義上的責任確保聯合聲明妥善實踐。

稱陳太圖勸董建華中立一點

該文件亦記錄了對董建華的形容，認為港人對董獲選為特首廣泛歡迎，形容董是實在（substance）的人，但指他緊跟中國路線，「他的紀錄不能寄望他與中國商討過程中會為香港挺身而出」，又形容董「信念保守」、在公共領域中欠經驗。文中透露「（時任布政司）陳方安生及同事盡力游說他要中立一點，但有困難」。

陳方安生回歸時由布政司過渡至特區政務司長。2000年9月，她被時任副總理錢其琛邀請上京述職，被要求「更好地」支持董建華，翌年4月她宣布提早退休，政界普遍認為她辭職是因與董不和。

彭定康評董固執和藹

檔案亦披露時任港督彭定康對董建華的評價。1997年3月，彭向英國外交部發電報，形容董「固執及和藹」、「猶豫不決及剛愎自用，有人說他謹慎地保守，不時會因急躁而自陷困境」。彭希望公務員在回歸前後能和董更緊密合作，但認為董似乎抗拒此概念。彭又稱，董非常關心總督府（Government House，現為禮賓府）的風水，但彭說自己較關心在該處工作的人的福祉。

彭定康當年4月再與董建華碰面並向外交部發電報，披露董很急切修改公眾秩序或社團的法案，特別是政黨不能收取外國資助，彭定康當時打插董說，這論調會表現出董有政治問題，特別是如有香港或中國人物被指認與美國政黨有財政往來；不過，董置之不理。

本報曾向彭定康及董建華查詢有關內容，以及對董的評價，彭定康私人助理稱彭正休假，不回覆任何訪問；前任特首辦公室至截稿前未有回覆。

（英國解密檔案）