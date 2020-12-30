列6原因推測墮下因由 專家：周梓樂或以為矮牆外有路

白衣人曾跨同一矮牆 捉緊牆身爬回

去年11月4日凌晨，周梓樂被閉路電視拍到最後在肇事停車場3樓出現，8秒後2樓出現或因梓樂墮下而起的「閃光」。

鄭郁棋昨在庭上總結，認為梓樂在3樓自行走近並跨過矮牆，「可能會誤會後面有條路」，並列出6個原因：

1）3樓矮牆外貌與2樓相似，尤其是兩層都有裝飾鐵欄，引人誤會；

2）當日不少黑衣人跨越矮牆 ；

3）如周梓樂在關鍵8秒內步向矮牆，與之前的步速脗合 ；

4）3樓矮牆有1.2米高，跨過後未必能回頭；

5）一名白衫男子曾翻過3樓矮牆，間接證明周梓樂或做出相似動作；

6）周梓樂肇事時前往3樓，閉路電視片段不見有其他人的身影。

鄭表示，事發當晚凌晨1時59分，閉路電視拍攝到白衫男子邊講電話邊行近矮牆，突然用左手撐牆跳起，雙腳跨過矮牆後及時捉緊牆身，輾轉在約15秒後返回行車路。鄭分析其動作，稱男子右腳跨牆時「戟一戟」，半秒後身體重心向後，「佢好敏捷，好好彩，（反應）慢0.2秒都跌多一個落去」。

死因裁判官問到，假設有人在3樓襲擊周梓樂，要如何施襲才能避開鏡頭。鄭郁棋表示該人要在矮牆附近泊車位埋伏，打暈周後舉起身體拋下去，惟要在短時間內施襲「聽落去好似難啲」。

鄭舉例2006年尖沙嘴槍擊案，徐步高事前知道警員何時簽到才能伏擊，但周出事前在2樓徘徊，無法估計他何時前往3樓；而且閉路電視的旋轉周期「隨機」，施襲者不容易避開鏡頭。

稱無法排除有人令周失足墮樓

陪審團提問，如在梓樂「消失的8秒」內難以被施襲，是否可能失平衡墮樓？鄭表示如梓樂按着矮牆時，有人從後推他，他預期肚子會與矮牆「留到痕迹」，但承認無法排除此可能。他強調閉路電視片段不見有人影出現。聆訊押後周四（31日）再續。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第23天）

（反修例風暴）