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列6原因推測墮下因由 專家：周梓樂或以為矮牆外有路

【明報專訊】科大生周梓樂死因研訊第23日，專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋經現場勘查及分析閉路電視片段後推論，梓樂有可能誤以為停車場3樓矮牆外有行人路，遂跨牆墮下。庭上播放閉路電視片段，一名白衫男子事發後一小時曾跨同一矮牆後輾轉爬回行車路。鄭說男子很敏捷，「（反應）慢0.2秒都跌多一個落去」。至於前日稱梓樂在數秒內被襲擊幾乎沒可能，鄭昨承認無法排除有人令周失平衡跌下的可能。

白衣人曾跨同一矮牆 捉緊牆身爬回

去年11月4日凌晨，周梓樂被閉路電視拍到最後在肇事停車場3樓出現，8秒後2樓出現或因梓樂墮下而起的「閃光」。

鄭郁棋昨在庭上總結，認為梓樂在3樓自行走近並跨過矮牆，「可能會誤會後面有條路」，並列出6個原因：

1）3樓矮牆外貌與2樓相似，尤其是兩層都有裝飾鐵欄，引人誤會；

2）當日不少黑衣人跨越矮牆 ；

3）如周梓樂在關鍵8秒內步向矮牆，與之前的步速脗合 ；

4）3樓矮牆有1.2米高，跨過後未必能回頭；

5）一名白衫男子曾翻過3樓矮牆，間接證明周梓樂或做出相似動作；

6）周梓樂肇事時前往3樓，閉路電視片段不見有其他人的身影。

鄭表示，事發當晚凌晨1時59分，閉路電視拍攝到白衫男子邊講電話邊行近矮牆，突然用左手撐牆跳起，雙腳跨過矮牆後及時捉緊牆身，輾轉在約15秒後返回行車路。鄭分析其動作，稱男子右腳跨牆時「戟一戟」，半秒後身體重心向後，「佢好敏捷，好好彩，（反應）慢0.2秒都跌多一個落去」。

死因裁判官問到，假設有人在3樓襲擊周梓樂，要如何施襲才能避開鏡頭。鄭郁棋表示該人要在矮牆附近泊車位埋伏，打暈周後舉起身體拋下去，惟要在短時間內施襲「聽落去好似難啲」。

鄭舉例2006年尖沙嘴槍擊案，徐步高事前知道警員何時簽到才能伏擊，但周出事前在2樓徘徊，無法估計他何時前往3樓；而且閉路電視的旋轉周期「隨機」，施襲者不容易避開鏡頭。

稱無法排除有人令周失足墮樓

陪審團提問，如在梓樂「消失的8秒」內難以被施襲，是否可能失平衡墮樓？鄭表示如梓樂按着矮牆時，有人從後推他，他預期肚子會與矮牆「留到痕迹」，但承認無法排除此可能。他強調閉路電視片段不見有人影出現。聆訊押後周四（31日）再續。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第23天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕尚德停車場 死因研訊 周梓樂墮樓 反修例運動

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