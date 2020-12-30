「二代美國隊長」 涉收押所宣揚港獨

官頒拒保釋理由：

喊「勇武」不屬和平行使言論自由

判辭透露，資深大狀夏博義為被告申請保釋時，表示《國安法》第20條中「沒有使用武力的行為」意指嚴重非法行徑，例如攻擊國安部門的電腦；由於被告只是叫口號表達意見，屬「和平地主張分裂思想」，應獲批擔保。

李官反駁，表示第20條已列出分裂國家的行為，武力並非必要控罪元素，認為夏博義對條文理解錯誤。李官強調，控方指稱被告多次叫喊「全民勇武」、「武裝起義」等口號，亦涉在訪問中說出較過火的言論，明顯不屬和平行使言論自由。

對於夏博義表示被告獲保釋後不會再犯，李官質疑被告重犯風險高，因為他已被捕6次，又在警方擔保期間重犯。

6次被捕 官質疑重犯可能大

李官說，夏博義表示被告罪成或面對3個月監禁，但控方打算轉介至區院審理，刑期可能少於5年。李官明言，本案押後至明年2月再訊，如短期內未排期開審，繼續將被告羈押或對他不公。

囚室現疑港獨字句 國安警跟進

另外，懲教署表示一名還押者企圖在荔枝角收押所內宣揚港獨信息，並在囚室牆壁發現寫有懷疑宣揚港獨字句，涉嫌違反《港區國安法》，署方隨即隔離該還押者。據悉，該還押者是馬俊文。警方亦接獲懲教處舉報，國家安全處已接手調查。

【案件編號：HCCP711/20】

（港區國安法）