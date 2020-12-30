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准黎智英保釋判辭：控方證據未很強 稱控方所舉涉違法言論 似評論多於請求「外國勢力」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及《港區國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，一度遭還押，上周三（23日）在高等法院獲准保釋外出，為首宗涉國安法獲批保釋的案件。國安法指定法官、高院法官李運騰昨頒下判辭理由書，認為控方就黎的兩項控罪證據未見很強，而黎提出的保釋條件亦足夠令法庭相信，他在保釋期間不會干犯危害國家安全或其他罪行及潛逃風險低。

黎辭任壹傳媒董事會主席執董

理由書昨午頒下不久，壹傳媒（0282）公布，黎智英已辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理個人事務，現任非執行董事葉一堅已獲委任為新一任主席。至於律政司就黎智英獲保釋的決定向終審法院提出上訴，案件訂於除夕（31日）處理上訴許可申請。司法機構網頁顯示，案件由首席法官馬道立、常任法官李義、張舉能處理。至於3人是否港區國安法指定法官，特首辦截稿前未有回覆。

國安法指定法官、高院法官李運騰在判辭表示，港區國安法的控罪雖有輕重之分，但均屬嚴重。對於黎智英干犯「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，控方部分指控包含了黎在國安法生效前的言行，李官認為可視為背景資料，有助了解黎智英的行為和心態。不過，就控方舉出兩個黎智英涉違法的例子，即今年7月30日《蘋果日報》直播訪談以及8月18日另一次訪問，李官說當中的言論似評論或批評，多於向境外勢力請求。李官強調，證據強度或會在未來加強，但現階段看來證據未強至辯方無法爭辯。

官：涉欺詐多可保釋

力高租務公開 削「不誠實」程度

至於黎智英牽涉另一項欺詐罪，李官接納辯方所說，涉此罪的被告人通常可獲保釋，並認為控方現有證據暫未能清晰指出，黎智英旗下的蘋果日報印刷有限公司作為租客，是否有責任向地主科學園交代，有將一部分地方租予「力高顧問」。另外力高租用的資料，可於公司註冊處紀錄及公司年報的公開資料找到，削弱了控方指控黎智英「不誠實」的程度，而且力高只佔用很少地方。

至於潛逃及重犯風險，李官說黎智英早前一直遵守所有保釋條件，證據顯示他扎根香港，並稱就算法庭曾拒絕他撤銷外遊限制的申請，亦未有證據指出黎有潛逃的風險。

證據顯示扎根香港 潛逃風險低

此外法庭滿意黎智英提出的保釋條件，包括不得離開住所、交出1000萬元保釋金、不得在社交媒體發帖、不得發布文章和接受訪問等，認為足以確保他保釋期間，不會干犯危害國家安全或其他罪行，並引用辯方陳辭指出，「再發一個帖文，黎智英便重回收押所」，故決定批准黎智英保釋。

【案件編號：HCCP727、738/20】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕保釋 欺詐罪 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 法官李運騰 指定法官 高等法院 黎智英 港區國安法

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