索個人資料惹憂慮 官員：一定少過入境處

「智方便」索取的個人資料，包括要求拍攝身分證，以容貌或指紋作識別。副政府資訊科技總監黃志光稱，「智方便」設計依照保障個人私隱原則，通過手機或自助登記站拍攝的身分證照片和自拍照，與入境處電腦系統核實身分後會即時移除，不儲存在「智方便」系統內；至於登記時提供的其他個人資料，亦只供「智方便」系統作用戶管理之用，會加密儲存於政府數據中心內。

IT界憂欠法例配套制衡 政府：有第三方評估

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華認同數碼個人身分是未來大趨勢，不少鄰近地區如韓國、台灣等亦有研究推出數碼個人身分，但該些地區在有數據保障法例的配套下，仍對數碼個人身分存疑慮。他擔心香港《私隱條例》過時，亦未有足夠法例配套制衡政府或其他機構蒐集、儲存、使用個人資料，「根底未打好就一步登天」，擔心引起社會不安。

黃志光表示，「智方便」系統設計及操作過程中，徵詢了個人資料私隱專員公署意見，以及曾做獨立第三方私隱影響評估及資訊科技保安審計。有意採用「智方便」於其保險科技業務的初創公司「醫結」創辦人楊廣榮建議政府增加透明度，公開做第三方評估及審計的機構，確保其審計程序可靠。