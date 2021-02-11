「智方便」啟用 下月支援電子針檢卡 手機須具指紋容貌辨識 明年中擴至110項服務

政府於2017年《施政報告》提出建設數碼個人身分，籌備3年，「智方便」應用程式今日開始供下載，11歲或以上、持香港身分證的市民可申請使用。市民須持有一部啟用生物認證、即能以指紋或面容識別身分的流動電話，打開程式後多角度拍攝身分證、自拍及完成指定動作，如張口、轉去側面等，再設定密碼及提供電郵地址，即可使用。

用法定效力個人簽署 須到郵局升級

薛永恒說，「智方便」可以單一數碼身分登入及使用不同的政府及商業網上服務，省卻設立多個用戶名稱及密碼的麻煩。平台設「填表通」，市民可自願選擇將常用的個人資料如電話號碼、住址儲存，日後填寫不同申請表便毋須重複填寫。平台有個人化提示，例如繳稅、差餉及地租到期時提示繳費。用家亦可到郵局將「智方便」升級為「智方便＋」，可作具法律效力的個人簽署，於網上遞交法定文件。

薛永恒又透露，「智方便」將可支援明年推出的「電子針檢卡」。他說接種新冠疫苗有不同選擇，可能需重覆注射，在指定時間打第二針，型號須一致，而「智方便」可核實個人身分，翻查注射紀錄，另亦可下載新冠病毒檢測紀錄，明年1月推出。

暫支援20多項政府及私營服務

薛表示，「智方便」啓用初期支援20多項常用政府網上服務（見表），以及電力及煤氣公司的網上服務等；料明年中服務將增至約110項。

180機構參與測試 金融機構為主

至於商業應用，政府資訊科技總監林偉喬表示，今年3月起已向機構提供測試用「沙盒」，9月提供整合測試環境，讓機構直接連接平台的應用界面作整合測試，現有180個機構參與，絕大部分為金融機構，明年初會將沙盒推展至資訊科技業界，冀增加私營企業應用。他說，大型銀行及虛擬銀行對「智方便」感興趣，可助他們推行遙距開戶，相信明年上半年會有銀行參與。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，「智方便」須與商業配合才能普及，惟政府昨日對商業應用未有太多着墨，期望政府盡早向公眾交代，吸引更多企業參與。

本地保險科技初創企業「醫結」聯合創辦人及行政總裁楊廣榮稱，現時不少虛擬銀行因為個人身分認證未夠完善，令用家難以開戶，故對政府「智方便」有需求。其公司早前有參與「智方便」沙盒作測試，他預計其保險科技方案明年上半年可與其他銀行同期推出使用「智方便」介面。他又建議政府多向商業機構及市民提供誘因，吸引他們參與。

明報記者