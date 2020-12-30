否認「肢解」中國研究服務中心 中大：館藏將數碼化 圖書館管理

副校：逐一檢討有關中國研究機構

中心創於1963年，其館藏供全球學者免費查閱，及舉辦研討會等活動。中心聯席主任趙志裕稱，部分收藏的舊報紙開始霉爛、紙上油墨變模糊，前主任已提出將館藏數碼化，惟以中心的人力及財力，無法支持館藏數碼化及後續管理工作。他又說，中心現隸屬中國文化研究所，研究人員需由後者聘任，行政程序「論盡」。

重組預計需時至少18個月，完成後館藏將數碼化，並在網上開放閱覽。趙志裕引述日後負責中心學術活動的中國文化研究所稱，中心的交流活動可繼續舉行。他說明白在現時政治環境，重組計劃會遭過分解讀，但重申校方從學術發展角度考慮，冀便利海外學者，否認重組是「肢解」中心。他又說，從不政治審查訪問中心的人，亦不相信日後圖書館有能力審核閱覽藏品者的背景。

中大常務副校長陳金樑承認，未來只有在圖書館的藏品會掛上中心「牌頭」，再無職員及活動隸屬中心，又稱「我未來到中大前我未聽過USC（中心英文縮寫），我只聽過中大」，反問一間學校需要多少個「牌頭」。中大現設當代中國文化研究中心、中國古籍研究中心等多個中國研究機構。陳金樑說校方將逐一檢討，冀有效運用資源，讓不同機構發揮協同效應。

首任主任早前表憂慮

中心首任主任、紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）早前向BBC中文稱，中心不僅為研究中心，亦是內地獨立學者與香港本地人和外國學者見面交流的地方，認為中心併入大學圖書館後，無法再擔起此角色。他又預計日後接觸到中心藏品的機會將受限制，不受歡迎的學者會被排除在外。