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10港人今早判刑 律師：兩未成年被捕者料短期處理

【明報專訊】12名港人涉嫌偷渡被廣東海警拘捕，其中10人被起訴，已於周一庭審認罪，家屬昨日收到官派律師通報稱，深圳鹽田法院今早判刑，惟截至昨晚法院及內地官方均未有公布。法院職員昨回覆查詢稱，案件會依法公開審理，但旁聽須提前申請。有協助家屬的內地律師表示，按10人於庭審上認罪、認罰、不上訴，按理部分人會被輕判，惟案件複雜敏感，估計即日獲釋機會微乎其微；另有律師估計，另外兩名被捕前未成年者將短時間內開聽證處理。

家屬轟官派律師「不追問就不講」

被捕人黃偉然的母親昨向本報表示，媳婦昨早收到官派律師通知今早判刑，黃媽媽說「希望今次（當局）是真，不要食言，不要再戲弄我們」。她希望盡早探望兒子，被問如能與兒子見面，她說擔心兒子遭虐打，「會先檢查他的四肢手腳，再檢查眼神，留意他的精神狀態」。另一被捕人李子賢的母親說，昨早收到官派律師致電，對方聲稱其子「上庭表現很好、很乖」，又稱其子知道父母擔心。李媽媽稱，該律師最初說日內有消息，她得悉其他家屬獲通知今早判刑後再向該律師查詢，方獲確認，批評律師「不追問就不講」。她期望盡快宣判，以便循正式程序到內地探訪兒子，促請港府可事先確保家屬能探望，「不想上去又摸門釘」。

保安局表示，內地法律列明被拘留者有權和其律師會面，罪犯在監獄可申請會見親屬或監護人。而按一貫做法，駐內地辦事處協助被拘留港人或其家人時會提供意見及資訊，但不會安排探視或陪同親友探望。

至昨晚，法院網站或官方均未公布開庭判刑的日期時間。有法院職員昨接受查詢時表示，案件依法公開審理，但旁聽須提前申請，被問到如何申請及是否仍有旁聽席餘額，職員稱不清楚。

英外相：關注「秘密審判」

外交部：混淆是非

法院前日通報庭審有人大、政協及「被告人親屬」旁聽，惟在港的「12人關注組」及家屬均稱沒有認識的家屬到庭，歐美外交人員當日被拒進入法院。歐盟昨發聲明重申審訊並非公開，家屬及外交人員未能旁聽，有違國際人權法及中國刑事訴訟法，促請中方確保程序公義；英國外相藍韜文亦發聲明，深切關注「秘密審判」12名港人，呼籲中國恪守法治。中國駐英國大使館發言人反駁英方言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

有不願透露姓名、協助家屬的內地律師說，按庭審10人皆認罪、認罰、不上訴，按理部分人會被輕判，但考慮到案件複雜敏感，估計內地「戰狼外交」下「外界愈關注、判得愈重」，估計10人即日獲釋機會甚微。亦有不記名內地律師估計，深圳當局將短時間內不公開聽證處理另外兩名未被起訴、被捕時未成年的人，「大人的事都解決了，沒道理還扣住小孩」。

內地律師：即釋放機會微

民主黨涂謹申表示，如被捕港人在內地完成服刑或法律程序，按常規會被驅逐出境，由香港警方在邊界拘捕。警方回覆稱一直與內地當局保持緊密聯繫，現階段未收到當局更新資訊。

相關字詞﹕反修例運動 警務處 保安局 12港人

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