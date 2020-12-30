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港聞二

8警涉屈露宿者及毁家當 控刑毁妨礙司法等4罪

【明報專訊】警方昨日分別落案控告9名警員，包括8名涉嫌於今年2月在深水埗通州街公園砸爛露宿者家當、誣衊露宿者藏械及藏毒的警員，以及一名涉嫌洗黑錢53萬元的女警。9人同樣將於下周三（1月6日）提堂。

邵家臻：期待已久的進展

協助露宿者的立法會前社福界議員邵家臻形容，這是期待已久的進展，心情終於稍有紓緩，但目前尚未有檢控結果，難稱之為沉冤得雪。

警方今年2月兩度在深水埗通州街公園採取反罪惡行動，有露宿者投訴被警「屈」藏械或藏毒、被踢、被砸爛家當，警方其後拘捕9名深水埗特別職務隊警員，並將他們停職。警方昨落案起訴其中8名警員，罪名包括刑事毁壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等4罪，明年1月6日在東區裁判法院提堂。

7男2女（包括1名警長及8名警員）此前被捕，全部隸屬深水埗特別職務隊，警方經深入調查及諮詢律政司意見後，落案起訴當中8名年齡介乎26至44歲的停職警員，包括6男2女，另一名警員經調查後因證據不足已獲無條件釋放。

邵家臻不滿早前案件停滯不前，調查至今將近一年，而其中一名涉案露宿者「阿十」更在獄中因長褲纏頸而死，阿十的死因一直是其家人關注的重點。

邵家臻一直無法取得公園的CCTV片段，他認為當中涉警方影響，反映香港已淪為「警察城市」。如今案件終能上庭，他相信庭上會播放有關片段，屆時證據確鑿，他有信心涉案警員會被判有罪，又呼籲控方不要放軟手腳。

女警涉洗黑錢53萬被捕

另外，毒品調查科財富調查組人員今年1月接獲舉報稱，一名駐守東區警署的女警，其戶口有不尋常的金錢活動。警方調查後，發現她涉嫌於2019年11月至今年1月期間，以兩個銀行戶口處理海外電郵騙案得益合共53萬元。

經向律政司索取法律意見後，警方昨日在牛頭角區拘捕該名46歲女警，她稱將戶口借予別人。她昨日被控告兩項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪。案件明年1月6日在觀塘裁判法院提堂。該名女警已被停職。警隊重申，非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。

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