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七成三食肆未來3月裁員 業界：對農曆新年生意絕望

【明報專訊】稻苗學會最新調查顯示，飲食業對未來前景不樂觀，七成受訪飲食企業表示未來3個月有倒閉風險，七成三未來3個月有裁員計劃。該會主席徐汶緯預期，兩人一枱等限制難在農曆新年前放寬，對生意額感絕望。

業界稱外賣減少 無助生意

稻苗學會本月17日以網上問卷調查飲食界的營運情况，收回136份問卷，當中91.2%為中小企食肆。調查結果顯示，近兩成已倒閉或面臨倒閉，近四成已裁員。調查亦反映出飲食業對未來前景不樂觀，七成受訪飲食企業表示未來3個月有倒閉風險，七成三有裁員計劃。

保就業千宗舉報 372名僱主須退還

徐汶緯形容「今年幾乎無做過生意」，稱市民已習慣在家儲糧和煮食，疫情第三、四波的外賣生意不及疫情初期，故外賣無助食肆生意。他期望政府盡快至少恢復4人或6人一枱，但他說，對政府在農曆新年前放寬限制不樂觀，對農曆新年生意額感絕望。

另外，政府「保就業」計劃上月結束，截至本月28日，計劃秘書處收到1057宗舉報，完成調查當中907宗，主要涉及無理減少員工或辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者；至今確認372名僱主未完全遵守計劃守則及條款，需繳交罰款或退還未用於支付工資的補貼。秘書處亦向勞工處、海關、入境處及積金局轉介共269宗個案。

（疫情第四波 「疫下一年」）

相關字詞﹕裁員 飲食業 保就業計劃 稻苗學會

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