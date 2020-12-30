【疫下一年】親赴酒店測試檢疫漏洞 妻見照片「問罪」 學者：好難解釋

憂現新傳播鏈 即日驗出排序

蕭傑恒本身做傳染病基因排序如肺結核菌、愛滋病病毒、抗藥性細菌等，新冠疫情下利用所長抗疫，觀察病毒突變速度和傳播途徑。蕭傑恒回想，第一波疫情火鍋群組爆發時2月9日趕起建議書，翌日獲大學批出100萬元資金；由於現有電腦系統未足夠處理新工作，與研究團隊即日再去深水埗黃金商場買電腦配件，通宵砌好電腦，翌日開始取樣本就開始研究。

第四波疫情歌舞群組現大爆發，蕭傑恒擔憂出現了新的傳播鏈，如不堵截將繼續爆發，團隊決心將一般要做兩天的基因排序工作，壓縮在一日內完成，由早上9時起到不同的地方取樣本，一直做到凌晨約4時，確認屬GH分型，與早前「China Secret」酒吧群組基因一樣，非新傳播源。

蕭說，每一、兩周總有日子需如此長時間工作趕起結果，自11月爆發第四波至12月初才抽出一日與3名幼子享天倫樂，又笑言妻子對此亦有微言。蕭傑恒更曾試過買外賣上酒店，為實測酒店檢疫漏洞，他打趣說：「老婆見到幅相，問我去酒店做乜，好難解釋啊！」

蕭傑恒形容團隊扮演香港疫情監測者角色，一發現新傳播鏈就通知當局堵截，為香港防疫提出科學根據。

（疫情第四波 「疫下一年」）