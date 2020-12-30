【疫下一年】佛堂群組病毒株本地演化 疑曾輸出歐洲

佛堂主持首證無病徵者可致大爆發

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，透過基因分析發現年初北角佛堂群組爆發，源於曾到過峨眉山的佛堂主持，他因信眾確診而送進檢疫中心後驗出病毒，但他由始至終無病徵，首次在港證實無病徵者可致社區大爆發。

北角佛堂群組首數宗個案屬O型病毒株，與此前發生的火鍋群組病毒基因一模一樣，後期慢慢演變成V型病毒株，蕭傑恒相信，分析證明V型在香港慢慢演變出來。他續稱，意大利是第一個爆發的歐洲國家，首兩名病人正是V型，在第二波亦見到法國滑雪回港的夫婦帶V型病毒株。至於是否代表由香港輸出個案至歐洲，蕭傑恒形容「有好大的證據懷疑」，但亦不能排除在內地或其他國家也這樣演變出V型病毒。他們曾研究V型病毒特性，較原始L型繁殖更慢，所以已被慢慢淘汰。

未有證據指GH型會致更重病情

第四波疫情重症年輕化，蕭傑恒曾應醫院管理局的要求分析病毒基因，但未在基因排序看到有證據指GH型會導致病情更嚴重，但一般而言G型在人體繁殖得好，病人病毒量高，炎症也可能較厲害。

料小量突變不礙疫苗抑制已知病毒株

蕭傑恒說，新冠病毒約有3萬個核酸，最新的GH型與原始型比較只增加18個突變，在RNA病毒中突變算慢，特別是D614G出現後病毒開始適應人體，慢慢淘汰其他病毒株「獨大」，進化速度更加不需要快。他續稱，小量基因突變不影響病毒外圍結構，相信自然產生和接種疫苗產生的抗體可抑制到已知的不同病毒株，但他指出，當疫苗推出後，不排除少數病毒株品種或跑出。

（疫情第四波 「疫下一年」）