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【疫下一年】9款毒株8外來 輸入圍堵又輸入 理大專家讚本地圍堵好強 問機場檢疫「發生什麼事」

【明報專訊】新型冠狀病毒將於本月31日曝光一年，香港在疫下一年錄得逾8000人確診，最少出現過9種病毒基因型，當中8種均外來輸入。理工大學團隊基因分析發現，本港首三波疫情每次均能圍堵病毒，可是第四波又再看漏輸入個案，研究人員形容本港「每一波上一課」，並反問僅機場一個入口，為何「可以流入這麼多個案？」第四波未清，近期輸入個案已現兩種病毒分型，包括英國輸港個案出現N501Y變異的病毒株，研究人員擔心若再流入社區，本港將「屋漏偏逢連夜雨」，難同時應付兩大傳播鏈。

【系列之一】

明報記者 朱韻斐

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊自2月11月起分析本港新冠病毒的基因排序。本港第二宗個案是首名進入香港市區的確診者，他體內O型病毒株正是其後在香港大規模爆發和「落地生根」的分型，包括青衣長康邨、火鍋家族、麻將家族等。蕭傑恒稱，這代表有病毒源頭在很短期間內持續傳染他人，至佛堂群組後終結。

第二波疫情3月湧入，隨歐美、北非抵港者帶入G型，即帶D614G突變的病毒株，傳播力較原始L型病毒高最少10倍，包括埃及旅行團和歐美留學生等，病毒流入了社區後，愉景灣婚禮群組正屬G型，這波延至酒吧群組後終結。

第三波疫情則主由GR病毒株（G型的一種）主導，禮頓山家庭是首個社區找到的GR1型組群，與在附近居住的確診哈薩克機組人員的病毒基因排序接近一樣，很可能是家庭爆發源頭。團隊7月初再在輸入個案找到GR2型病毒株，幾乎同時在新發茶餐廳收銀員發現同一病毒株，其後眾多的士司機感染，並遍布全港的源頭不明個案，如沙田水泉澳邨、慈雲山爆發、港泰護老院、屯門富臨群組、葵青貨櫃碼頭，直到9月初大圍交通城群組都屬這病毒株。

指6月容許免檢 如在社區播種

蕭傑恒相信，因6月政策容許海員毋須強制檢疫和甚至不用留樣本化驗致爆發，直至收緊需留樣本後，才發現海員和機組人員的病毒基因與本地主要傳播鏈幾乎一樣，他們分布全港各酒店，「好像在不同社區播種，一下子導致不同規模爆發」。

本港9月底曾試「清零」數天但無以為繼，第四波隨即泊岸。蕭傑恒團隊10月11日基因分析，突然發現由GR變GH型，形容如「一夜變天」，再取9月底輸入個案的病毒與較先出現的中環「無二」 和「China Secret」群組比對，相信印度和尼泊爾輸入個案最似爆發主因，其後帝苑酒店、梅窩住宿假期群組，以至至今最多人的歌舞群組的基因幾乎一樣，第四波至今未平。抗疫一年，蕭傑恒認為本港衛生防護中心圍堵政策「好強」，本港未試過因本地傳播鏈未斷再引起爆發，4波無關連且分別由不同輸入個案導致，續稱第四波初期成功「圍住咗佢（輸入個案）」，小型社區群組流傳約1個多月後，至遇上歌舞群組如點藥引「砰一聲爆發」。

歌舞群組如點藥引 引爆第四波

他說，「第三波疫情在9月底已瓦解，我們捱得這麼辛苦傳播鏈斷了做到清零，但很不幸外國疫情再傳入香港……為何明明得一個入口（機場）都可以流入這麼多個案？機場檢疫發生了什麼事？」

蕭傑恒說防止旅客離開機場後接觸社區是關鍵，已宣布設檢疫酒店和點對點交通能建立由機場接駁酒店的「隱形隧道」直至完成檢疫，大減輸入漏洞，「每一波大家都好像上一堂，真的看漏了輸入的問題，是導致第四波爆發的其中一個原因……希望（新措施）能避免第五波出現」。

憂變種病毒夾擊 港防疫更難

第四波未清，本港11月底又在英國抵港者身上發現第8種分型，即GV病毒株；同時，近期在多宗英國輸港個案中，發現傳播力更高的、有N501Y變異的病毒株。蕭傑恒表示，如本港邊防仍有漏洞將「屋漏偏逢連夜雨」，「已經忙着應付這種（GH），如再放多種入港會很難捉」。

（疫情第四波 「疫下一年」）

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