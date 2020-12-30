兩南非輸入個案驗變種否 一印傭檢疫後方確診

印傭曾赴旺角體檢及將軍澳僱傭公司

昨日確診的36歲印傭（第8686宗），本月11日從印尼抵港，12月24日在銅鑼灣一間酒店完成檢疫，翌日到旺角做身體檢查，並到過將軍澳富康花園一間僱傭公司，和兩三名外傭接觸過，同日入住青衣永倫800酒店，12月27日經社區檢測中心驗出陽性，暫列為輸入個案。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，印尼疫情較香港嚴重，且該名印傭完成檢疫後在社區逗留時間不長，相信她在本港社區感染可能較小。他說印傭在檢疫期未有確診，可能是潛伏期較長，也可能是檢疫期第二個樣本採樣採得不好，未能驗出陽性。

至於兩宗南非輸入個案，涉及26歲女子（第8723宗）和29歲男子（第8724宗），二人均無病徵，26歲女子12月10日從倫敦飛到南非，與29歲男子會合，12月16日一起抵港。衛生署會分析兩名病人的病毒基因，以了解是否涉及變種病毒。

再發現5病例涉英國變種病毒

此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生署與港大、理大再發現多5宗英國輸入個案，病人感染英國變種病毒。翻查資料，5人在12月6至22日先後抵港，年齡介乎15至28歲，當中4人無病徵。連同最新個案，本港至今在8宗英國輸入個案找到英國變種病毒。

（疫情第四波）