佛教醫院護士初確 同涉未戴足防護裝備

本月23日，該病房95歲男病人確診，該護士之前曾協助他取深喉唾液樣本，有戴外科口罩及手套，但沒戴面罩。她12月24日檢測陰性，4日後發燒並初步確診。醫管局總行政經理何婉霞表示，由於該護士與病人接觸時間非常短暫，故病人確診後，她沒被列作密切接觸者。

何稱一直建議同事按「用得其所」原則使用裝備，社區很多隱形個案，如涉體液飛濺、口部護理、餵食，同事可用面罩及眼罩等，如須用高規格裝備，「應用就要使用」。

涉取唾液無面罩 醫生促重訂準則

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，繼聯合醫院2D病房爆發，佛教醫院亦有護士照顧病人後染疫，她表示相當擔心，促請醫管局認真調查為何「咁多次呢啲傳播」，須釐清醫護感染是被病人的飛沫濺到，抑或環境污染導致，並重新制訂個人防護裝備使用準則，「可能下次留深喉唾液，都要戴面罩及保護衣」。呼吸系統專科醫生梁子超稱，為病人取深喉唾液屬近距離接觸，應穿全套保護裝備包括保護衣、N95口罩、眼罩和面罩。

曾與10名醫院員工共膳 涉6醫院

該護士曾與10名醫院員工共膳，5人來自佛教醫院，其餘來自兒童醫院、東區醫院、仁濟醫院、伊利沙伯醫院或瑪嘉烈醫院，10人要檢疫。何婉霞籲醫護疫情期間避免共膳。另外，聯合醫院2D病房多一名曾照顧確診病人的護士初步確診。

雅麗氏何妙齡那打素護養院繼早前4樓一名職員確診，同層83歲女院友亦確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她並非確診職員的密切接觸者，今年1月起無人探訪她，近兩個月沒外出，或屬院內感染，4樓可能有隱性傳播，除早前13名院友，同層其餘43名院友須檢疫。本港昨多兩名患者離世，累計143死。

（疫情第四波）