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佛教醫院護士初確 同涉未戴足防護裝備

【明報專訊】接連有公院護士處理涉口腔飛沫程序時保護裝備不足染疫。佛教醫院內科及骨科康復病房一名護士協助病人取深喉唾液樣本時沒戴面罩，她在病人確診後沒被列作密切接觸者，上周四（24日）首次檢測呈陰性，4日後病發並初步確診。有工會對再有護士照顧病人後染疫表示擔心，促醫管局調查並重訂個人防護裝備準則。

本月23日，該病房95歲男病人確診，該護士之前曾協助他取深喉唾液樣本，有戴外科口罩及手套，但沒戴面罩。她12月24日檢測陰性，4日後發燒並初步確診。醫管局總行政經理何婉霞表示，由於該護士與病人接觸時間非常短暫，故病人確診後，她沒被列作密切接觸者。

何稱一直建議同事按「用得其所」原則使用裝備，社區很多隱形個案，如涉體液飛濺、口部護理、餵食，同事可用面罩及眼罩等，如須用高規格裝備，「應用就要使用」。

涉取唾液無面罩 醫生促重訂準則

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，繼聯合醫院2D病房爆發，佛教醫院亦有護士照顧病人後染疫，她表示相當擔心，促請醫管局認真調查為何「咁多次呢啲傳播」，須釐清醫護感染是被病人的飛沫濺到，抑或環境污染導致，並重新制訂個人防護裝備使用準則，「可能下次留深喉唾液，都要戴面罩及保護衣」。呼吸系統專科醫生梁子超稱，為病人取深喉唾液屬近距離接觸，應穿全套保護裝備包括保護衣、N95口罩、眼罩和面罩。

曾與10名醫院員工共膳 涉6醫院

該護士曾與10名醫院員工共膳，5人來自佛教醫院，其餘來自兒童醫院、東區醫院、仁濟醫院、伊利沙伯醫院或瑪嘉烈醫院，10人要檢疫。何婉霞籲醫護疫情期間避免共膳。另外，聯合醫院2D病房多一名曾照顧確診病人的護士初步確診。

雅麗氏何妙齡那打素護養院繼早前4樓一名職員確診，同層83歲女院友亦確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她並非確診職員的密切接觸者，今年1月起無人探訪她，近兩個月沒外出，或屬院內感染，4樓可能有隱性傳播，除早前13名院友，同層其餘43名院友須檢疫。本港昨多兩名患者離世，累計143死。

（疫情第四波）

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