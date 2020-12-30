豐澤樓同坐向3人初確 俱有病徵未求醫

食物及衛生局副局長徐德義表示，前日豐澤樓有721名居民檢測，暫3人初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3人來自兩個相隔兩層、同一坐向單位，其中有兩人染疫的單位，一名住戶12月24日發燒，其家人翌日咳嗽；另一單位染疫者前日病發有咳並檢測，3人此前沒求診。

環境局稱驗污水有價值 或強檢大廈附近驗

徐德義認為，數據初步顯示，參考污水樣本檢驗去強制檢測，有一定作用。環境局副局長謝展寰認為，結果證明污水檢驗有價值，未來會聚焦為強制檢測樓宇驗污水，例如了解強制檢測期後有否病毒，以作跟進，亦盡可能會在須強制檢測大廈附近的大廈驗污水。

對於豐澤樓喉管有否傳播風險，謝展寰說當樓宇有一名確診者，房署會即時檢查與確診單位共用喉管的單位，如有改裝或泄漏，會即時改正，初步未見其他單位有風險，未需撤離。他說雖然經大廈污水渠傳播病毒風險較低，但市民不應放鬆警覺。

指病毒會遭大量稀釋

醫生：驗污水敏感度不高成本大

呼吸系統專科醫生梁子超認為，污水內即使有病毒，也會被大量稀釋，故驗污水的敏感度不高，且涉大量成本，未必能廣泛使用作找確診個案，最好是市民出現病徵時及早檢測。他說豐澤樓3宗個案有病徵，市民應提高警覺，尤其居住地區或屋邨有爆發時，有病徵應盡快檢測。

港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文昨早在港台《千禧年代》表示，最初是在各區污水處理廠收集樣本，了解哪些區污水有較多陽性反應，後來因為不少大廈爆疫，就集中在爆疫大廈或地區收集樣本。他說曾在一幢大廈污水驗出陽性後，翌日就有人確診。至於能否為所有大廈驗污水，他說驗污水程序需時及有大量工序，每日不能處理太多樣本。

（疫情第四波）