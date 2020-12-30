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大廈強檢範圍擴 料數十幢加入 醫生促增採樣及出報告人手 否則無助斷傳播鏈

【明報專訊】政府擴大大廈強制檢測範圍，若大廈兩周內有兩個單位有確診、其中最少一個單位屬源頭不明，全幢大廈居民要強制檢測。衛生署表示，過去兩周曾出現最少兩宗不相關個案的大廈預計涉數十幢，會一併納入強檢，包括坪石邨藍石樓。有醫生認為加大檢測是好事，但政府應增加人手採樣及出檢測報告，否則強制檢測也無法切斷傳播鏈。有區議員亦表示，倘擴大強檢缺配套，住戶隨時因未獲檢測陰性短訊而被公司禁止返工。

明報記者

近日多幢大廈爆疫，政府昨宣布擴大大廈強制檢測範圍，標準由原本同一大廈4個單位有確診，改為兩個單位有不相關確診、其中最少一個單位屬源頭不明，全幢大廈居民就要強制檢測。

食物及衛生局副局長徐德義解釋，近日確診數字仍在高位，雖有輕微回落，但下降趨勢較第三波慢，認為有需要擴大「須檢必檢」範圍，切斷社區傳播鏈，故收緊強制檢測準則。被問及是否有足夠人手處理，徐說現時做法是政府會派人到大廈附近設採樣站，相信可處理。本港昨新增53宗新冠病毒確診，包括14宗源頭不明。

強檢標準：兩周兩戶中招 有不明個案

張竹君：倘查得源頭亦不彈弓手

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，正點算過去兩周有多少大廈符合新準則，會一併納入強制檢測名單，料涉數十幢大廈。她又說，即使調查後發現大廈兩個單位都有源頭，也不會撤銷強制檢測公告，因不想「彈弓手」，盼市民多檢測。

瀝源邨榮瑞樓和坪石邨藍石樓昨被納入強制檢測名單，其中藍石樓累計3單位、最少4人確診。居於藍石樓的鄭太表示頗擔心疫情，願意接受檢測，但因要上班，交樣本後未必能留在家，若檢測結果需等太長「就唔係幾好」。該區區議員黎寶桂表示，公布強制檢測後，不止一個街坊稱「公司立刻要求佢返屋企」，街坊都想盡快解決，有人寧自費到私家診所或社區檢測中心檢測。她又說坪石邨多長者，政府未有提及如何幫助行動不便的人做檢測，亦擔心一些足不出戶的長者不知要強制檢測、亦不知如何檢測。

居民缺報告短訊阻上班

區議員促配套先做好

觀塘油麗邨逸麗樓上周被納入強制檢測名單，該區區議員王偉麟表示，約有30至40名居民需檢測證明才能上班，向衛生署反映後，署方才安排有需要的居民到社區檢測中心免費再做一次檢測。他說若政府要擴大強制檢測範圍，應先做好配套，「構思政策的人好『離地』，他們有無考慮過市民欠一個短訊，公司可能就不讓他們上班」。

呼吸系統專科醫生梁子超認為擴大檢測是好事，近日個案回落，料不會有很多大廈出現兩宗或以上不相關個案，預計變成全民強制檢測可能性不大。不過，他認為政府應加派人手處理，包括派更多流動採樣車到大廈附近採樣，以及加派人手發短訊給市民告知檢測結果，若因人手問題未能及時追蹤及跟進個案，病毒仍會擴散，做了強制檢測也無法切斷傳播鏈。

承辦商：改用流動採樣車 增機動性

政府要求大廈居民強制檢測，通常是安排承辦商到大廈附近為居民採樣。承辦商之一、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，中心有超過100名採樣護士、約40名化驗人員，每日化驗量超過1萬個樣本，24小時內會有結果，現仍有空間增加服務。他又說近日已改用流動採樣車採樣，可增加機動性，例如前日中午12時知悉豐澤樓居民須強制檢測，下午3時已能提供服務。

（疫情第四波）

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相關字詞﹕張竹君 徐德義 大廈群組 大廈傳播 強制檢測 新型冠狀病毒

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