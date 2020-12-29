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港聞
2020年12月29日星期二
港聞二
提游乃強因7‧21受查 林卓廷被捕 廉署控違《防賄例》 林：罪名是「鍥而不捨追究勾結」
7．21襲擊零警員被控 廉署拒評調查進度
條例不涵公職失當 法律界質疑所用條文
示威搜出燃彈 傑出消防認5罪候判
8．31暴動案6人脫罪 「急救員」罪成 官稱只攜小量繃帶及有人助逃 不信「急救」說法
罪成一刻庭內陣陣抽泣 首被告與脫罪者擁抱道別
化驗師：梓樂上3樓到墮下距8秒 「幾無可能」遇襲掟落樓
稱車場兩層視野似 3樓「中空」走近始察
污水驗出病毒 無確診豐澤樓強檢 梁卓偉：或有隱形患者 不代表大廈有傳播
入伙40載早聞異味 戶主：喉管無爆無投訴便不換
10時記招8時通知 知情者：政府前晚知要開
榮瑞樓增一初確或今強檢 消息：疫廈擬設採樣站代派樽
聯合2D病房水龍頭樣本驗出陽性 確診者停分流該院 減隔離病房壓力
納米口罩斷繩穿孔 醫護憂風險 醫局：收好多投訴 已反映
羅馬式柱群深水埗出土 藏主教山百年 水務署拆配水庫露出 專家斥未主動停工評估
水庫現裂縫 有安全隱憂
街坊區議員政黨 齊叫停拆
團結基金《香港志》出首冊 稱「述而不論」無意洗腦
睹七二一事件 感香港不復從前 長輩「總指揮」 三代八口齊心由零開始
50後經歷一年改心意 「兒媳出街我也害怕」
防疫意識大不同 買樓要適應英人步伐
小學教師校內墮斃研死因 殁前傳家人信息：唔想再見校長醜陋面孔
教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」
尊子漫畫
尊子漫畫
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（請看附圖）
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提游乃強因7‧21受查 林卓廷被捕 廉署控違《防賄例》 林：罪名是「鍥而不捨追究勾結」
7．21襲擊零警員被控 廉署拒評調查進度
條例不涵公職失當 法律界質疑所用條文
示威搜出燃彈 傑出消防認5罪候判
8．31暴動案6人脫罪 「急救員」罪成 官稱只攜小量繃帶及有人助逃 不信「急救」說法
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教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」
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教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」
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