教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」

打999校工：校方沒特別說不准

男校工冼奕良供稱，當天他早上約7時許回校，看到6樓有「一個物體」，原以為是「狗臂架」，但聽到隨後回來的林老師說是人，看到女校工夏惠娟回來，着她報警，再向上望見到死者正墮下。被問到校長有否說過不准報警，他說「校長開會話唔係咁大件事唔好打999」，強調自己當時無不報警意圖。

女校工夏惠娟稱，回校後聽到冼說「有嘢跌咗落嚟」，她先打救護車電話號碼，打不通後即打999。她稱校方沒特別說不准報警。

校長：曾指示嚴重事即報警 教師：無印象

自1999年創校開始任教的中文科主任林美琴表示，回校後向上望看到有人危站，着冼奕良報警，冼卻說「校長唔想報警」。她即衝上教員室，向兩名老師稱有人可能會跳下來，惟一名郭姓女老師稱「校長話唔可以報警」，她於是到校務處索取危機處理手冊，不久後聽到巨響。

死因裁判官問林美琴，學校是否有不得第一時間報警的政策，林稱印象中羅婉儀曾於全體老師大會提過，但不記得是什麼情况下不得報警。羅婉儀之後向林指出，她入職時學校發生過學生墮樓事件，當時她已在校務會議說過，遇上嚴重事件應毫不猶豫報警，亦修改了教師手冊，惟林回答說「無印象」。